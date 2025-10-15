পোস্টারে, টিশার্টে এবং ফেসবুকে ‘আই লাভ মোহাম্মদ’, প্রচারে ভারতে ২০০ জনেরও বেশি মুসলিম গ্রেপ্তার।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই স্লোগানটি মূলত নবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের একটি শান্তিপূর্ণ উপায় হিসেবে দেখা হলেও, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এটিকে জনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।
দেশজুড়ে ৪ হাজারের বেশি মুসলিমের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং ২০০ জনেরও বেশি গ্রেপ্তার হয়েছেন।
২০২৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশের কানপুর শহরে মুসলিমরা ঈদ-এ-মিলাদ-উন-নবী উপলক্ষে ‘আই লাভ মোহাম্মদ’ লেখা একটি বিলবোর্ড স্থাপন করে। এটি ‘আই লাভ নিউইয়র্ক’ সাইনবোর্ডের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছিল।
স্থানীয় কিছু হিন্দু এই বিলবোর্ড নিয়ে আপত্তি জানায়। পরে পুলিশ ধর্মীয় উত্তেজনা উস্কে দেওয়ার অভিযোগে দুই ডজনেরও বেশি মুসলিমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।
এইদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র বরে ভারতের কানপুরের দেশটির পুলিশের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করে মুসলিমরা। পরে এই প্রতিবাদ উত্তর প্রদেশের বেরিলি, গুজরাটের গোধরা, মহারাষ্ট্রের মুম্বাই, তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদসহ বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।
বিক্ষোভকারীরা ‘আই লাভ মোহাম্মদ’ লেখা পোস্টার, টি-শার্ট পরিধান এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে প্রতিবাদ জানায়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুলিশ ৪ হাজার ৫০০-এরও বেশি মুসলিমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এবং ২৮৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
এছাড়া ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরিলি শহরে, ‘আই লাভ মোহাম্মদ’ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে মাওলানা তৌকির রাজার বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ।
গুজরাটের গোধরায়, ‘আই লাভ মোহাম্মদ’ পোস্টার শেয়ার করার অভিযোগে যুবক জাকির ঝাবাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাকে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়।
ভারতের সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। তবে, ‘আই লাভ মোহাম্মদ’ স্লোগানকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেপ্তারের ঘটনা এই মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ইঙ্গিত দেয়।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান আকার প্যাটেল বলেন, ‘এই ধরনের স্লোগান শান্তিপূর্ণ এবং কোনো উস্কানি বা হুমকি মুক্ত। তাই এটি ফৌজদারি নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসা উচিত নয়’।
