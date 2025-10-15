  1. Home
সুইডেনের ইমাম আলী (আ.) সেন্টারে সাপ্তাহিক নীতিশাস্ত্র সভা আয়োজন+ভিডিও।

১৬ অক্টোবর ২০২৫ - ০১:৩৬
News ID: 1739063
সুইডেনের ইমাম আলী (আ.) সেন্টার সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছে যে তারা দেশটির শিয়াদের জন্য সাপ্তাহিক নীতিশাস্ত্র সভা আয়োজন করবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সুইডেনের ইমাম আলী (আ.) সেন্টার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ভিডিওতে ঘোষণা করেছে যে তারা প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭:০০ টায় দেশটিতে আহলে বাইত প্রেমিকদের জন্য নীতিশাস্ত্র ক্লাসের আয়োজন করবে।

সেন্টার কর্তৃক পোস্ট করা ভিডিওতে, হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যেদ হুসেইনি: রাগ, ভণ্ডামি, কপটতা এবং দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসার মতো বেশ কিছু নৈতিক পাপের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, যদি আমরা এই ধরনের রোগে ভুগি, তাহলে আমাদের অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে।

সুইডেনের ইমাম আলী (আ.) ইসলামিক সেন্টারকে ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিয়া কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা সুইডেনের রাজধানীতে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক শিক্ষা প্রচারের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

