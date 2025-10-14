তেহরানের সাথে ট্রাম্পের শান্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে ইরানের প্রতিক্রিয়া।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাজনৈতিক আলোচনার মাঝে কীভাবে কেউ একটি দেশের শান্তিপূর্ণ আবাসিক এলাকা এবং পারমাণবিক স্থাপনা আক্রমণ করে, নিরীহ নারী ও শিশু সহ এক হাজারেরও বেশি মানুষকে শহীদ করে, এবং তারপর শান্তি ও বন্ধুত্বের দাবি করতে পারে?
সোমবার ইসরায়েলি নেসেটে গণহত্যাকারী অপরাধীদের উপস্থিতিতে ইরান সম্পর্কে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ভিত্তিহীন অভিযোগ, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও লজ্জাজনক দাবির ক্ষেত্রে ইরান তীব্র নিন্দা জানায়।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জোর দিয়ে বলছে যে ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কে বারবার মিথ্যা দাবি করা কোনওভাবেই ইরানের পবিত্র মাটিতে আক্রমণ এবং ইরানের উৎসাহী পুত্রদের হত্যার ক্ষেত্রে আমেরিকান এবং ইহুদিবাদী শাসকদের যৌথ অপরাধকে ন্যায্যতা দিতে পারে না।
অপরাধ ও আগ্রাসনের গর্ব এবং স্বীকারোক্তি এই অপরাধ সংঘটনের জন্য আমেরিকার দায়িত্বের বোঝা কেবল বাড়িয়ে দেয় এবং ইরানের মহান জনগণের প্রতি আমেরিকান নীতিনির্ধারকদের শত্রুতার গভীরতা প্রদর্শন করে।
