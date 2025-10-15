কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে বলেছেন: ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা অপরাধের সাথে জড়িত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মঙ্গলবার রাতে কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি গুস্তাভো পেত্রো গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ইসরায়েলি সরকারকে অস্ত্র পাঠানোর তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং এই পদক্ষেপকে অপরাধের সাথে জড়িত বলে অভিহিত করেছেন।
তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে নেতানিয়াহু যখন গণহত্যা করছেন তখন শাসকদের কাছে অস্ত্র সরবরাহ করা এমন কিছু নয় যা উৎসাহিত করার যোগ্য।
গতকাল নেসেটে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায়, যেখানে তিনি দাবি করেছিলেন যে অস্ত্রগুলি ভালভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, পেট্রো জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "গাজায় অস্ত্রের ভাল ব্যবহার কী?" তিনি আরও বলেন যে এই অস্ত্রগুলির ফলে এখন পর্যন্ত গাজায় ২০০,০০০ বেসামরিক লোক আহত হয়েছে এবং প্রায় ৭০,০০০ মানুষ শহীদ হয়েছে।
গতকাল, ইসরায়েলি নেসেটে, ট্রাম্প আমেরিকান অস্ত্রের দক্ষ ব্যবহারের জন্য নেতানিয়াহু এবং ইহুদিবাদী সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
