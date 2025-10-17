ভারতে "আযেমাতে মুস্তফা সা./ মুস্তাফা সা.-এর মহত্ব " সম্মেলন বিভিন্ন ধর্মের আলেমদের একত্রিত করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আন্তঃধর্মীয় সংলাপ প্রচার এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেতনাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে SNN নেটওয়ার্ক "মুস্তফা (সা.)-এর মহত্ত্ব" অনলাইন সম্মেলনের আয়োজন করে।
এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের আলেম এবং বিশিষ্ট চিন্তাবিদরা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম "জুম" এর মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন।
এই সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মের চিন্তাবিদ ও আলেমরা ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর উচ্চ মর্যাদার উপর জোর দেন এবং তাঁর পূর্ণ করুণা, দয়া এবং মানবতার চরিত্রকে বিশ্ব শান্তির জন্য এক চিরন্তন আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করেন।
অংশগ্রহণকারীরা মানব সমাজের জন্য ভালোবাসা, সহনশীলতা, গঠনমূলক সংলাপ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বোঝাপড়া এবং সহানুভূতি তৈরিতে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা অনুসরণের গুরুত্বের উপর জোর দেন।
সম্মেলনের শুরুতে, ভারতীয় ধর্মযাজক এবং ধর্মপ্রচারক হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যিদ আসলাম রাজাভি ইসলামের পবিত্র নবীর মাহাত্ম্য এবং মর্যাদা সম্পর্কে বক্তৃতার মাধ্যমে নবীর সার্বজনীন রহমতের ধারণা ব্যাখ্যা করেন।
অতপর মিসেস জিনাত শওকত আলী ইসলামের নবী (সা.)-এর উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করার সময়, তাঁর শান্তি ও ভালোবাসার শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন: হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সকল মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে ঘৃণা ও ক্ষোভ কখনও জয়লাভ করবে না।
নেপালের একজন বিশিষ্ট হিন্দু নেতা শ্রী স্বামী বিশ্বসানন্দ ইসলামের নবী (সা.)-এর উচ্চ মর্যাদার প্রশংসা করেছেন এবং ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে শান্তি, বন্ধুত্ব এবং সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলেছেন: "ভারতের সকল জনগণের কাছে নেপাল থেকে আমার শান্তি ও প্রশান্তির বার্তা রয়েছে।"
বিশিষ্ট সুন্নি আলেম এবং জামাতে হিন্দের মুফতি আব্দুল বাসিত তার বক্তৃতায় ইসলামের নবী (সা.)-এর উচ্চ মর্যাদার উপর জোর দিয়ে বলেন: "ইসলামের নবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমগ্র বিশ্বে তাঁর মতো আর কেউ নেই।"
ভারতের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ঐক্য কমিটির সচিব বদি-উজ-জামান, ফিলিস্তিনের মানবিক ট্র্যাজেডির নিন্দা জানাতে গিয়ে এক বক্তৃতায় বলেন: "আজ, সমস্ত ঐশ্বরিক ধর্মের অনুসারীরা এক কণ্ঠে ফিলিস্তিনের ভূমিতে সংঘটিত মানবতার ইতিহাসের অভূতপূর্ব গণহত্যার নিন্দা জানাচ্ছেন, এবং এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে মানব বিবেক এখনও জীবিত এবং নিপীড়নের মুখে মানবতা চুপ করে থাকবে না।"
বিশিষ্ট হিন্দু কবি এবং "হুসাইনী ব্রাহ্মণ" নামে পরিচিত ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত সাগর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: "ইসলামের পবিত্র নবী (সা.)-এর নাম উল্লেখ করার সময়, আমাদের কেবল "আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালোবাসি" বলা বা লেখা উচিত নয়, বরং তাঁর নামের আগে "হজরত" শব্দটিও যুক্ত করা উচিত, কারণ তিনি একজন মহান এবং সম্মানিত ব্যক্তিত্ব যাকে তাঁর উপযুক্ত উপাধি এবং উপাধি দ্বারা স্মরণ করা উচিত।"
এই সম্মেলনের শেষে, আকিল তোরাবি তার দক্ষ কর্মক্ষমতা এবং সতর্ক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই সভার সফল আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আলোচনা প্যানেলে উপস্থিত সকল ধর্মীয় পণ্ডিত এবং চিন্তাবিদদের উপস্থিতি এবং সহযোগিতার প্রশংসা করে তিনি সংহতি জোরদার করতে এবং ঐক্য ও জনহিতকরতার বার্তা প্রচারের জন্য এই ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখার উপর জোর দেন।
লক্ষণীয় যে, সিএনএন নেটওয়ার্কের প্রধান সম্পাদক আলী আব্বাস ওয়াফার নেতৃত্বে এবং পরিচালনায় এই সম্মেলনটি ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল এবং অনুষ্ঠানটি কেবল ভারত জুড়ে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও দর্শকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছিল।
