"আল-আকসা ঝড়ের" শিখা নিভে যাবে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রাক্তন প্রধান এবং "আল-আকসা স্টর্ম" যুদ্ধের কমান্ডার: ইয়াহিয়া সিনওয়ারের শাহাদাতের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে, ফিলিস্তিনি ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস ঘোষণা করেছে যে "আল-আকসা স্টর্ম" এর শিখা নিভে যাবে না এবং শহীদ নেতাদের রক্ত ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রতিরোধের পথকে আরও দৃঢ় করে তুলবে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রাক্তন প্রধান, ফিলিস্তিনি বিপ্লবের প্রতীক এবং "আল-আকসা ঝড়" যুদ্ধের কমান্ডার ইয়াহিয়া সিনওয়ারের শাহাদাতের এক বছর পূর্ণ হয়েছে এবং ফিলিস্তিনি জনগণ এবং প্রতিরোধ একটি জাতীয় অর্জন এবং একটি চুক্তি অর্জনে সফল হয়েছে যা শত্রুর সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।"
হামাস আরও বলেছে: " সাহসী ও বীর সেনাপতি ইয়াহিয়া আল-সিনওয়ারের শাহাদাতের প্রথম বার্ষিকীতে, আমরা গর্বের সাথে তার ফলপ্রসূ জীবন এবং সংগ্রামের পথকে স্মরণ করছি; তিনি তার যৌবনকাল থেকেই জিহাদের ময়দানে ছিলেন এবং ২৩ বছরের বন্দিদশায়, অধ্যবসায় ও অধ্যবসায়ের সাথে ইহুদিবাদী জেলরদের পরাজিত করেছিলেন।
কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, তিনি প্রস্তুতি, সংগঠন এবং পরিকল্পনার পথ অব্যাহত রেখেছিলেন যতক্ষণ না অবশেষে, ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের ভোরবেলা, তিনি সেই দিনটিকে চিহ্নিত করেছিলেন যখন তিনি দখলদার শাসনকে চূর্ণ করেছিলেন, এর কাঠামো কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন এবং এর সেনাবাহিনীর অজেয়তার মিথকে ধ্বংস করেছিলেন, যতক্ষণ না তিনি অবশেষে একই যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন, তার যোদ্ধাদের মধ্যে লড়াই করার সময়।"
হামাস জোর দিয়ে বলেছে: আবু ইব্রাহিম, তোমার শাহাদাতের প্রথম বার্ষিকীতে, শান্তিতে ঘুমাও; কারণ তুমি তোমার আমানত পূরণ করেছ, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছ, শত্রুর পতাকা ভেঙে ফেলেছ, তার অহংকার ভেঙে ফেলেছ এবং তার কথিত অস্তিত্বের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছ।
যদিও তোমার দেহ গাজায় আমাদের মধ্যে নেই, তবুও আকাশে উড়ন্ত তোমার আত্মা সাক্ষ্য দেয় যে শহীদদের রক্ত ফিলিস্তিন এবং জাতির চিরন্তন গৌরব রচনা করে। শত্রু গাজা ভূমিতে তার আক্রমণাত্মক লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল এবং অবশেষে যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল, যদিও তারা কেবল প্রতিরোধের ইচ্ছা এবং শর্তের ভিত্তিতে তার বন্দীদের ফিরিয়ে দিয়েছে।
বিবৃতিটি শেষ করে: "বীর শহীদ কমান্ডার ইয়াহিয়া আল-সিনওয়ার (আবু ইব্রাহিম) এবং আমাদের জাতি ও সম্প্রদায়ের নেতা, সন্তানদের মধ্য থেকে সকল শহীদ কাফেলার আত্মার উপর রহমত, সম্মান এবং অমরত্ব বর্ষিত হোক। আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তাদেরকে নবী, সত্যবাদী, শহীদ এবং ধার্মিকদের সাথে সর্বোচ্চ জান্নাতে স্থান দেন; এবং তারা কতই না ভালো সঙ্গী।"
