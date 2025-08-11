  1. Home
লন্ডনে ফিলিস্তিনের সমর্থনে-গ্রেফতার ৫২২

১১ আগস্ট ২০২৫ - ১৮:৫৪
লন্ডনে প্যালেস্টাইন অ্যাকশন গ্রুপকে নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ থেকে ৫২২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ব্রিটিশ রাজধানীতে একটি একক বিক্ষোভে এটাই সর্বোচ্চ গ্রেপ্তারের ঘটনা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মেট্রোপলিটন পুলিশ রবিবার জানায়, ৫২২ জন গ্রেফতারের মধ্যে ৫২১ জনকে পার্লামেন্ট স্কয়ারে প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের পক্ষে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শনের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। বাকি একজনকে কাছাকাছি রাসেল স্কয়ার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। 

হাজার হাজার মানুষ গাজায় ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিন কোয়ালিশনের মিছিলে অংশ নিয়েছিল। গাজায় এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৬১ হাজার ৪৩৩ জন নিহত এবং ১ লাখ ৫৩ হাজার ২১৩ জন আহত হয়েছে।

পুলিশ আরও জানায়, শনিবার আরও ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। যার মধ্যে ছয়জন পুলিশের ওপর হামলা চালিয়েছে। তবে কোনো পুলিশ গুরুতর আহত হননি।

ফিলিস্তিন অ্যাকশন গ্রুপ গত ৫ জুলাই দক্ষিণ ইংল্যান্ডের একটি বিমান ঘাঁটিতে ঢুকে দুটি বিমানের প্রায় ৭ মিলিয়ন পাউন্ডের (৯.৪ মিলিয়ন ডলার) ক্ষতি করে বলে দাবি করছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। এর প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসবাদ আইন ২০০০-এর অধীনে এই গোষ্ঠীটিকে নিষিদ্ধ করে। গোষ্ঠীটি জানায় , তারা গাজায় যুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যের পরোক্ষ সামরিক সহায়তার প্রতিবাদ করছিল।

ফিলিস্তিন অ্যাকশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা হুদা আম্মোরি শনিবারের বিক্ষোভের আগে বলেন, এটি আমাদের মৌলিক স্বাধীনতার ওপর নজিরবিহীন আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি ঐতিহাসিক এবং সম্মিলিত প্রতিরোধের ঘটনা হিসেবে দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

