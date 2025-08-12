ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আরবাইন সম্পর্কে অধ্যাপক মোহাম্মদ আহসানুল হাদীর সাক্ষাৎকার+ভিডিও।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অধ্যাপক মুহাম্মদ আহসান আল-হাদীর সাথে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আরবাইন নিয়ে সাক্ষাৎকার।
ভূমিকা
মোহাম্মদ আহসান আল-হাদী, এমএ, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক পদমর্যাদার অসংখ্য বই ওহাম্মদ নিবন্ধের লেখক, বই অনুবাদক, ধর্মীয় বক্তা এবং আহলে বাইত (আঃ)-এর একজন প্রেমিক। আহলে বাইত (আঃ) সংবাদ সংস্থা - আবনা-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে, ইমাম হুসাইন (আঃ) আরবাইন সম্পর্কে নিম্নলিখিত কথা বলেছেন:
“আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।”
আরবাইন শব্দের অর্থ ও এর শরয়ী ধারণা
“আরবিতে ‘আরবাঈন’ শব্দের অর্থ হলো ৪০। ইসলামিক শরীয়তের পরিভাষায় আমরা আরবাইন বলতে বুঝি আমাদের মহান ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাতের ৪০ দিন পূর্তিতে তার স্মরণে অনুষ্ঠিত শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান।”
কারবালার শহীদদের দাফন ও বনি আসাদ গোত্রের ভূমিকা
“মূলত, ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালাম যখন কারবালার প্রান্তরে তার সঙ্গী সাথী নিয়ে শাহাদাত বরণ করলেন, সেখানে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান, তার দাফন-কাফন করবার মতোন কোনো ব্যক্তি ছিল না। পার্শ্ববর্তী বনি আসাদ গোত্রের লোকজন এসে ইমাম হোসাইন সহ তার পরিবারের বাকি সদস্যদেরকে কারবালার প্রান্তরে দাফন করেন।”
ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) ও হযরত জাইনাব (সা.আ.) কর্তৃক আরবাইন অনুষ্ঠানের সূচনা
“পরবর্তীতে ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ) ও যাইনাব বিনতে আলী (সালামুল্লাহি আলাইহা) উনারা যখন ইয়াজিদের দরবার থেকে ফিরে আসলেন, ঠিক ৪০ দিন পর তারা কারবালার ময়দানে এসে ইমাম হোসেন সহ বাকি শহীদদেরকে চিহ্নিত করলেন এবং ৪০ দিন পরে তাদের স্মরণে একটি দোয়ার অনুষ্ঠান আয়োজন করলেন। যে দোয়ার অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেছিল বনি আসাদ গোত্রের লোকসহ আহলে বাইতের প্রেমিকগণ।”
বিশ্বব্যাপী আরবাইন ও কারবালায় লাখ লাখ ভক্তের উপস্থিতি
“আজও সেই ঘটনাকে স্মরণ করে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ আহলে বাইতের প্রেমিকগণ ইমাম হোসেন আলাইহিস সালামের এই ৪০য়া অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকেন। বিশেষ করে ইরাকে এই কারবালার ময়দানে প্রতিবছর পৃথিবীর প্রায় ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন আহলে বাইতের প্রেমিকগণ উপস্থিত হন এবং তারা আরবাইন পদযাত্রা নামে একটি শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। যেখানে দুই থেকে তিন কোটি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অর্থাৎ, এটি পৃথিবীর অন্যতম বড় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।”
বাংলাদেশে আরবাইনের অবস্থা ও সর্বসাধারণের প্রতি আহ্বান
“আমরা বাংলাদেশে অনেকেই মহররম পালন করি। আমরা কারবালার স্মরণে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান করে থাকি। কিন্তু এই আরবাইন কেন জানি আমাদের দেশে একটু অবহেলিত ভাবে রয়ে গেছে। প্রতিবছর সফর মাসের ২০ তারিখে এই আরবাইন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। আমরা যারা আহলে বাইতের প্রেমিকগণ রয়েছি, আমরাও কিন্তু চাইলে সফর মাসের ২০ তারিখে ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালাম এবং তার সাথে যারা শাহাদাত বরণ করেছিলেন তাদের স্মরণে এই আরবাঈন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারি। আসুন, আমরা এবছর থেকেই সবাই ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালামের এই আরবাইন অনুষ্ঠান আমরা আমাদের যে যার জায়গা থেকে পালন করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকেই তৌফিক দান করুন।”
সমাপনী দোয়া
“ওয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।”
