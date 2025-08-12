অস্ট্রিয়ার পার্লামেন্টের সামনে ইসরায়েলি বিরোধী বিক্ষোভ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা উপত্যকার ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতিবাদে রাজধানী ভিয়েনায় অস্ট্রিয়ার পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ করেছে অস্ট্রিয়ানরা। “আমাদের আরও আগেই রাস্তায় নেমে আসা উচিত ছিল,” অস্ট্রিয়ান পার্লামেন্টের সামনে এক সমাবেশে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক বলেন।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভিয়েনার পার্লামেন্ট ভবনের সামনে এক সমাবেশে বিক্ষোভকারীরা "মুক্ত, মুক্ত, ফিলিস্তিন!" স্লোগান দেয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অস্ট্রিয়া (এআই) সহ বেশ কয়েকটি এনজিও এই বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল এবং প্রায় ৫০০ জন বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল।