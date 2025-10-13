কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি: আমরা ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন দেখতে আশা করি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি গুস্তাভো পেত্রো X সোশ্যাল নেটওয়ার্কে এক বার্তায় লিখেছেন: “ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে আমরা নতুন যুদ্ধবিরতিতে খুশি।
আমরা জানি যে এর আগে অনেক যুদ্ধবিরতি নিষ্ফল হয়েছে, তবে আমরা আশা করি এবার আমরা একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে পদক্ষেপ নিতে পারব।”
গাজায় ইহুদিবাদী সরকারের আগ্রাসনের কট্টর সমালোচক পেত্রো এই সংকটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন: “ট্রাম্প এই সংঘাত সমাধানের মূল চাবিকাঠি ধরে রেখেছিলেন এবং এবার তিনি এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন। আমেরিকান সামরিক সহায়তা ছাড়া নেতানিয়াহু তার আগ্রাসন চালিয়ে যেতে পারতেন না।”
তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন: “যতক্ষণ ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে সমর্থন করেছিলেন, ততক্ষণ গাজায় গণহত্যা অবিরাম ছিল। কিন্তু বিভিন্ন দেশের চাপ, কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও কলম্বিয়ার মতো দেশগুলির দৃঢ় অবস্থান হোয়াইট হাউস এবং তেল আবিবের মধ্যে একটি দূরত্ব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল, যদিও স্বল্প সময়ের জন্য।”
কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তার ভাষণে ফিলিস্তিনকে সমর্থন করার জন্য "স্যালভেশন আর্মি" গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন বলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন: "যদি ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সম্মান করা হয়, তাহলে এই পরিকল্পনাটি বহাল থাকবে, তবে এর লক্ষ্য হবে পুনর্গঠন এবং ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে সহযোগিতা।"
ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক প্রবর্তিত এবং কাতার, মিশর এবং তুরস্কের মধ্যস্থতায় এই পরিকল্পনা অনুসারে, ইহুদিবাদী সরকার গাজার উপর আক্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য এবং হাজার হাজার ফিলিস্তিনি বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে, জীবিত বা মৃত সকল বন্দীকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে মুক্তি দিতে হবে।
ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের মতে, মোট ৪৮ জন ইসরায়েলি বন্দীর মধ্যে মাত্র ২০ জন জীবিত আছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন এলকানা বোহবোট, একজন কলম্বিয়ান-ইসরায়েলি দ্বৈত নাগরিক যার স্ত্রী কলম্বিয়া থেকে এসেছেন এবং যিনি চার বছরের এক ছেলের বাবা।
