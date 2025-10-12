  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আহলে বাইত বিশ্ব সংস্থার সংবাদ

"আহলে বাইত (আ.) তাতহির আয়াতে" বইটি তানজানিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে।

১২ অক্টোবর ২০২৫ - ১৬:৫৬
News ID: 1737780
"আহলে বাইত (আ.) তাতহির আয়াতে" বইটি তানজানিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সমাবেশের সাংস্কৃতিক সেবা ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ, "আহলে বাইত (আ.) পবিত্রতার আয়াতে" বইটি সোয়াহিলি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং তানজানিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিশ্ব আহলে বাইত (আ.)-এর সাংস্কৃতিক সেবা ও প্রকাশনা বিভাগের সাধারণ অধিদপ্তরের প্রচেষ্টায়, জাফর মুর্তজা আল-আ'মিলির লেখা "আহলে বাইত (আ.) পবিত্রতার আয়াতে" বইটি সোয়াহিলি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং তানজানিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে।

এই বইটি পবিত্রতার আয়াতে "আহলে বাইত" শব্দগুচ্ছের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করার এবং আহলে আব্বার পাঁচ সদস্যের কাছে এর উপাধি প্রমাণ করার উপর একটি গবেষণা।

লেখক প্রথমে স্মরণ করেন যে ইসলামের পবিত্র নবীর মৃত্যুর পর, একটি দল নবীর স্ত্রী, বনি হাশিম এমনকি মুসলিম উম্মাহর কাছে "আহলে বাইত" এর অর্থ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

এরপর তিনি তার গবেষণাকে দুটি প্রধান বিভাগে সংগঠিত করেন: "কুরআনে আহলে বাইত" এবং "সমালোচনা ও পর্যালোচনা"। প্রথম অংশে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে যা আহলে কিসার পাঁচ সদস্যের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য, কুরআনে আহলে বাইতের ধারণা, নবীর দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্রতার আয়াতের ধারণা, বর্ণনা এবং কুরআনের পাঠের মধ্যে বৈপরীত্যের অভাব, প্রেক্ষাপটের উত্থান, তাৎপর্য এবং যুক্তি নিয়ে আলোচনা এবং পর্যালোচনা করে।

দ্বিতীয় অংশটি উত্থাপিত সন্দেহের সমালোচনা এবং বিশ্লেষণের জন্য নিবেদিত। এই আলোচনাগুলি চারটি অধ্যায়ে সংগঠিত এবং ভুল যুক্তি, নবীর স্ত্রীদের বাদ দেওয়ার 10টি কারণ, বনু হাশিমকে বাদ দেওয়া এবং পবিত্রতার আয়াতের অপূর্ণতার উপর তাৎপর্যের মতো শিরোনামের উপর আলোকপাত করে।

2816205.jpg
"আহলে বাইত (আ.) ইন দ্য আয়াত অফ পিউরিফিকেশন" বইটি উমারি মুহাম্মদ চেগা সোয়াহিলি ভাষায় অনুবাদ করেছেন এবং একটি হার্ডকভার সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha