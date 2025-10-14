  1. Home
১৪ অক্টোবর ২০২৫ - ১৬:৫৭
News ID: 1738586
গাজায় টহল দিচ্ছে হামাসের বন্দুকধারীরা।

শুক্রবার থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে হামাস ধীরে ধীরে গাজার রাস্তায় তাদের লোকদের ফিরিয়ে নিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাস অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং নিজেকে একটি পুলিশ বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় পুলিশিং পরিচালনার জন্য হামাস ভূমিকা রাখছে।

যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর হামাসের গাজা সরকারের মিডিয়া অফিসের প্রধান ইসমাইল আল-থাওয়াবতা বলেছেন, তাদের দল নিরাপত্তা শূন্যতা হতে দেবে না এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সম্পত্তির পাহারা দেবে।

এর আগে, হামাস তাদের অস্ত্রভাণ্ডার নিয়ে যে কোনো আলোচনার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে। তবে তারা বলেছে, ভবিষ্যতের ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের কাছে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে প্রস্তুত থাকবে।

