গাজায় টহল দিচ্ছে হামাসের বন্দুকধারীরা।

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় পুলিশিং পরিচালনার জন্য হামাস ভূমিকা রাখছে।
যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর হামাসের গাজা সরকারের মিডিয়া অফিসের প্রধান ইসমাইল আল-থাওয়াবতা বলেছেন, তাদের দল নিরাপত্তা শূন্যতা হতে দেবে না এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সম্পত্তির পাহারা দেবে।
এর আগে, হামাস তাদের অস্ত্রভাণ্ডার নিয়ে যে কোনো আলোচনার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে। তবে তারা বলেছে, ভবিষ্যতের ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের কাছে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে প্রস্তুত থাকবে।
