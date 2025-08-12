আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তুরস্কের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আহমেদ দাভুতোগলু বলেছিলেন: "আমি অবস্থান নিয়ে কাজ করি না, আমি কর্ম নিয়ে কাজ করি।" আসলে, আপনি কী করছেন? আপনি ইসরায়েলের সাথে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন; আপনি ইসরায়েলের উপর একটিও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি। পরিসংখ্যান দেখুন; বর্তমানে, ইসলামিক দেশগুলির মধ্যে তুরস্কের ইসরায়েলের সাথে সর্বোচ্চ স্তরের বাণিজ্য রয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী ইসরায়েলের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনৈতিক অংশীদার।
প্রাক্তন তুর্কি প্রধানমন্ত্রী: তুমি ইসরায়েলকে ধ্বংস করার স্লোগান দিচ্ছেন এদিকে, তেল আবিবের সাথে বাণিজ্যের রেকর্ড ভেঙে ফেলছেন!!!
১৩ আগস্ট ২০২৫ - ০৩:১৩
News ID: 1716488
প্রাক্তন তুর্কি প্রধানমন্ত্রী হাকান ফিদানকে উদ্দেশ্য করে উপরের বাক্যটি বলেছিলেন।
