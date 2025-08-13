  1. Home
স্যাটেলাইট ছবিতে গাজা সীমান্তে ইসরায়েলি বাহিনী এবং সামরিক সরঞ্জামের বিশাল ঘনত্ব দেখা যাচ্ছে।

১৩ আগস্ট ২০২৫ - ১১:২৩
News ID: 1716540
একটি আমেরিকান সংবাদমাধ্যম গাজা সীমান্তের কাছে ইসরায়েলি সেনা এবং সামরিক সরঞ্জামের বিশাল জড়ো হওয়ার খবর প্রকাশ করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আমেরিকান ম্যাগাজিন "নিউজউইক" জানিয়েছে যে নতুন ধারণকৃত স্যাটেলাইট চিত্রগুলি গাজা সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনী এবং সামরিক সরঞ্জামের ব্যাপক মোতায়েনের ইঙ্গিত দেয়।

গত সপ্তাহে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘোষণা করার পর এই প্রকাশ আসে যে বৃহস্পতিবার রাতে ইসরায়েলি নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা তাদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর গাজা শহর সম্পূর্ণরূপে দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে।

ইহুদিবাদী সরকারের গাজা দখলের সিদ্ধান্ত বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রতিবাদের মুখোমুখি হয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক দেশ, কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক ও মানবাধিকার সংস্থা তাদের অবস্থানে গাজা উপত্যকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে।

