ফিলিস্তিনিদের এবং হযরত ঈসা আঃ-এর মধ্যে কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতির আকর্ষণীয় উপমা।

১৯ আগস্ট ২০২৫ - ১৫:০০
News ID: 1718413
কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি তার বক্তৃতায় ফিলিস্তিনিদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার তুলনা হযরত ঈসা আঃ-এর জীবন কাহিনীর সাথে করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি গুস্তাভো পেত্রো  এক ভাষণে গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করেছেন, ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগকে যীশু খ্রিস্টের দুর্ভোগের সাথে তুলনা করেছেন।

ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থা কর্তৃক আটক বিশিষ্ট ফিলিস্তিনি চিকিৎসক ডাঃ হুসাম আবু সাফিয়া সম্পর্কে একটি বার্তার জবাবে পেট্রো বলেন: "আসুন আমরা গাজায় ইসরায়েলের রক্তাক্ত ও নির্মম গণহত্যায় যীশু খ্রিস্টের কষ্ট ও বেদনার মুহূর্তগুলি এবং এর নিপীড়িত জনগণের দুর্দশার কথা দেখি এবং প্রতিফলিত করি।"

এই বছরের শুরুতে ইসরায়েলি বাহিনী যখন আবু সাফিয়াকে গ্রেপ্তার করে তখন তিনি উত্তর গাজার কামাল আদওয়ান হাসপাতালের পরিচালক ছিলেন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে মানবাধিকার গোষ্ঠী এবং স্থানীয় গণমাধ্যম তার অবস্থার অবনতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। তবে, তার উপর এখনও দুর্ব্যবহার এবং নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

খ্রিস্টীয় পবিত্র সপ্তাহে পেট্রো এই ভাষণটি দিয়েছিলেন, এর পবিত্রতার উপর জোর দিয়ে। কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি গাজায় ইহুদিবাদী শাসনের অপরাধের নিন্দা করার ক্ষেত্রে সর্বদা একজন অগ্রণী এবং দীর্ঘকাল ধরে সমালোচক ছিলেন।

