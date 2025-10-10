যুদ্ধবিরতিতে ‘খুশি’ গাজাবাসী, শঙ্কা থাকলেও এ মূহুর্তগুলি প্রশান্তির +ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় যুদ্ধবিরতির খবর পুরো উপত্যকায় আনন্দের ঢেউ তোলে। কেউ কাঁদছেন, কেউ বাজাচ্ছেন বাঁশি, নাচছেন গান গাইছেন, ধ্বনিতে বেজে উঠছে “আল্লাহু আকবর” এক এক হৃদয় আলাদা অনুভব করছে মুক্তির সুগন্ধ।
এই প্রথম পর্যায়ের চুক্তি ছয় সপ্তাহ স্থায়ী হবে। এর মধ্যে হামাস তাদের হাতে থাকা সব জিম্মিকে মুক্তি দেবে এবং ইসরায়েল গাজায় সামরিক অভিযান বন্ধ, গাজা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার ও কারাগারে থাকা ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দেবে।
চুক্তি ঘোষণার পর রাতেই আনন্দ মিছিল বের হয় খান ইউনিসে। তবে, ইসরায়েলের অতীত রেকর্ড বলছে, এই আনন্দের সঙ্গে থেকে যাচ্ছে শঙ্কাও।
কিশোর তরুণরা বাজাতে থাকে ঢোল, বাঁশি ও খঞ্জনি, এবং নাচে উল্লাস গড়ে তোলে। ইমান আল কৌকা, এক তরুণী, বলেন, “আজ আমাদের আনন্দের দিন, আজ আমাদের দুঃখেরও দিন। যুদ্ধবিরতির দিন আসে এমনটা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি।”
আহমেদ দাহমান, যিনি খান ইউনিসের দেইর আল বালাহ থেকে এসেছেন, জানান, বাবাকে বোমাবর্ষণে হারিয়েছেন, কিন্তু দাফন করতে পারেননি। “অবশেষে গাজায় রক্তপাত থামছে—এটা আনন্দের খবর। তবে আমি উদ্বিগ্ন—যুদ্ধ শেষে কি কিছুই অবশিষ্ট থাকবে?” তিনি যোগ করেন। তাঁর মা বুশরা বলেন, “এই যুদ্ধবিরতি যুদ্ধে হারানো স্বামী ফিরিয়ে দিতে পারবে না, কিন্তু অন্তত জীবন রক্ষা পাবে অনেকের।”
চুক্তি ঘোষণা কাজে রূপান্তরিত হয় গাজার রাস্তায়, প্রত্যেক কণায় প্রবল প্রতিক্রিয়া—আনন্দ, স্মরণ, অপরাধবোধ ও আশা একসঙ্গে। তবে যুদ্ধবিরতির পরবর্তী বাস্তবতায় ফিলিস্তিনিরা অপেক্ষায় রয়েছে নতুন সূচনা ও পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে।
Your Comment