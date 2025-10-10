৯,০০,০০০ এরও বেশি আলজেরীয় শিক্ষার্থী কুরআনিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আলজেরিয়ার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে সারা দেশে ৯,০০,০০০ এরও বেশি শিক্ষার্থী কুরআনিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং কুরআন অধ্যয়ন করছে বা মুখস্থ করছে। ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে আলজেরিয়ার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে, সোমবার, ৬ অক্টোবর এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে।
এই পরিসংখ্যান অনুসারে, গ্রীষ্মকালীন কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বিবেচনায় আলজেরিয়ার প্রায় ২৭,০০০ কুরআনিক শিক্ষা কেন্দ্র বর্তমানে কুরআন শিক্ষা এবং মুখস্থ করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।
আলজেরিয়ার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী বলেছেন যে আলজেরিয়ার শিক্ষার্থীরা সর্বদা আন্তর্জাতিক কুরআন মুখস্থকরণ এবং তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় শীর্ষ স্থান অর্জন করে, যা শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তার কারণে হয়।
আফ্রিকান দেশটির রাজধানী এবং অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথা উল্লেখ করে তিনি একই সাথে দুটি নতুন কুরআনিক স্কুল খোলার ঘোষণা দেন।
আলজেরিয়ার কর্মকর্তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং দাতাদের অংশগ্রহণের প্রশংসা করে আরও বলেন যে এই শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রকল্পগুলি এমন একটি প্রজন্মকে শিক্ষিত করতে সহায়তা করে যা আলজেরিয়ার ধর্মীয় ক্ষমতা এবং পরিচয় সংরক্ষণ করবে।
