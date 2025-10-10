জামকারণ মসজিদ; নামাজ ও ইবাদাতের পাশে সামাজিক আন্দোলেনেরও স্থান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কোম শহরের উপকণ্ঠে (হযরত মাসুমা-সা.আ.-এর মাজারের অদূরে) অবস্থিত জামকারন মসজিদটি কেবল ইবাদাতের স্থান নয়, একইসঙ্গে তা একটি আদর্শিক প্রকাশ যা মানুষকে উজ্জ্বল ও মহৎ ভবিষ্যতের দিকে আহ্বান করে।
হযরত ইমাম মাহদী (আ.ফা.)-এর নির্দেশে এবং হাসান ইবনে মুসলা জামকারানীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে নির্মিত এই মসজিদটি অপেক্ষমানদের হৃদয়ে স্পন্দিত আশার প্রতীক; একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের আশা, যিনি তাঁর আগমনের মাধ্যমে বিশ্বকে নিপীড়ন, অজ্ঞতা আর বিভাজন থেকে মুক্ত করবেন এবং মানবিক উৎকর্ষের পথ প্রশস্ত করবেন।
জামকরণের ভূদৃশ্য কেবল ইবাদাতের স্থানই নয়, একইসঙ্গে মানব আত্মা ও মনের শিক্ষার একটি মঞ্চও।
একত্ববাদ এবং ন্যায়বিচার উত্থানের অক্ষ এই স্থান একটি সৃষ্টিশীল শক্তি হিসেবে কাজ করে। আর এই শক্তি মানব সমাজে দয়া, সহমর্মিতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পটভূমি গড়ে দেয়। এ মসজিদে উপস্থিতির অর্থ এমন বিশ্বে প্রবেশ করার আধ্যাত্মিক পদক্ষেপ নেয়া যেখানে মানব সমাজে পরস্পরের সঙ্গে মহতী গুণ ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যোগাযোগ ও লেনদেন করা হয় গায়ের জোরের ভিত্তিতে নয়।
এ স্থান মহানবীর সা. এর পবিত্র আহলে বাইতের প্রেমিকদের সমাবেশের স্থান।
ইমাম মাহদী আলাইহিস সাল্লাম-এর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষমানদের সমাবেশের স্থান। তারা কেবল ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য দোয়া করেন না, গোটা মানব জাতিকেও ঐতিহাসিক নানা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসতে আকুল।
এ বিষয়ে সংহতি সমাজে বপন করে দয়া ও সহমর্মিতার বীজ এবং মানুষকে একটি উন্নততর পৃথিবী গড়ে তোলার দিকে পরিচালিত করতে পারে; এমন একটি পৃথিবী যেখানে যুক্তিবাদ, নৈতিকতা এবং ভালোবাসা সহিংসতা ও বৈষম্যের পরিবর্তে স্থান পাবে।
পরিশেষে, জামকারান মসজিদকে কেবল একটি পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়, একইসঙ্গে শপথ নেয়ার ঘাঁটি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত; চিন্তা, সংলাপ এবং ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশ-যুগের প্রস্তুতির ঘাঁটি হিসেবেও বিবেচনা করা উচিত।
এই মসজিদ মানুষকে ঐশী প্রতিশ্রুতি পূরণে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়; এমন একটি প্রতিশ্রুতি যেখানে ন্যায়বিচার কেবল একটি আইনি মূলনীতি হিসেবেই কাজ করে না, একইসঙ্গে মানুষের মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক বিকাশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবেও কাজ করে।
এই অর্থে, জামকরণ এমন একটি বিন্দু যেখানে প্রার্থনা এবং উপস্থিতির মাধ্যমে মানুষ এক অতি উচ্চ পর্যায়ের উন্নত ভবিষ্যতের সাথে সংযুক্ত হয়; এমন একটি ভবিষ্যৎ যেখানে সুখ কেবল একটি ইচ্ছা নয়, একইসঙ্গে তা হবে একটি জীবন্ত বাস্তবতা।
