বিশিষ্ট ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তির সর্বশেষ প্রতিবেদন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল-আরাবির সাথে এক সাক্ষাৎকারে ওসামা হামদান হামাসের প্রত্যাশা এবং কিছু সম্মত বিষয় তুলে ধরেছেন।
এই প্রেক্ষাপটে, ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি গণমাধ্যমের জল্পনা-কল্পনার মধ্যে অন্যতম।
হিব্রু সূত্রগুলো বলছে: এই চুক্তিতে, ইয়াহিয়া আল-সিনওয়ার এবং তার ভাই মুহাম্মদের মৃতদেহ হস্তান্তর করা হবে না।
আল-আরাবি কাতার জানিয়েছে যে হামাসের একজন সিনিয়র সদস্য ওসামা হামদান বলেছেন যে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ কর্মকর্তা বলেছেন: "সম্পন্ন চুক্তি যুদ্ধের চূড়ান্ত সমাপ্তি এবং আমরা গাজা উপত্যকার প্রশাসন হস্তান্তর করব, তবে গাজার সরকার অবশ্যই ইসরায়েলি হস্তক্ষেপ ছাড়াই ফিলিস্তিনি ব্যক্তিত্বদের দ্বারা পরিচালিত হবে।"
হামাসের একজন মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে আল-জাজিরা আরও জানিয়েছে যে: "ফিলিস্তিনিরা জনগণকে রক্ষা করার এবং ফিলিস্তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিরোধের অস্ত্রকে বৈধ বলে মনে করে।"
এই প্রেক্ষাপটে, ফাতাহ আন্দোলনের একজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মারওয়ান বারগুথি এবং পপুলার ফ্রন্টের নেতা আহমেদ সাদাতকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি চুক্তি এবং ইহুদি শাসকগোষ্ঠীর সম্মতির খবর সংবাদ সূত্রে প্রকাশিত হলেও, ইহুদি শাসকগোষ্ঠীর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘোষণা করেছে: চুক্তির অংশ হিসেবে মারওয়ান বারগুথিকে মুক্তি দেওয়া হবে না।
ইহুদিবাদী সংবাদপত্র জেরুজালেম পোস্ট উভয় পক্ষের বন্দী এবং নিহতদের মৃতদেহ নিয়ে আলোচনা সম্পর্কে লিখেছে: গাজায় জিম্মিদের দেহাবশেষ সনাক্ত করার জন্য মৃতদেহ এবং জীবিত জিম্মিদের উদ্ধার এবং ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ৭২ ঘন্টার মধ্যে একটি যৌথ ইসরায়েলি, আমেরিকান, মিশরীয়, কাতারি এবং তুর্কি কর্মী গোষ্ঠী গঠন করা হবে।ৎ
হামাস এবং ইসরায়েলি সরকারের মধ্যে যুদ্ধবিরতির সময় জাতিসংঘের মহাসচিব আরও বলেন যে, সকল জিম্মিকে যথাযথভাবে মুক্তি দিতে হবে এবং স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং শত্রুতা সম্পূর্ণ বন্ধের নিশ্চয়তা দিতে হবে।
