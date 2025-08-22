  1. Home
অস্ট্রিয়ার জাতীয় গণমাধ্যমের পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েনায় ফিলিস্তিনি সমর্থকরা বিক্ষোভ করছে।

২২ আগস্ট ২০২৫ - ১২:৫০
News ID: 1719104
অস্ট্রিয়ার ফিলিস্তিনিপন্থী একদল কর্মী ভিয়েনায় দেশটির রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রেডিও এবং টেলিভিশন নেটওয়ার্কের (ওআরএফ) প্রধান ভবনে প্রবেশ করে গাজায় ইসরায়েলি সরকারের যুদ্ধের পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদমাধ্যমের প্রচারণার প্রতিবাদ করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনি জনগণের উপর ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হামলার বিষয়ে ORF-এর প্রতিবেদনের নিন্দা জানিয়েছেন, গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতার অভাব এবং যুদ্ধাপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ করেছেন।

কিছু স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে ভবনের ভেতরে বিক্ষোভকারীদের একজন কর্মীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলেছিল: "গাজার জনগণের গণহত্যার জন্য তোমরাও দায়ী।"

সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন কিছু ছবিও পোস্ট করা হয়েছে যেখানে বিক্ষোভকারীরা মাটিতে রঙ দিয়ে লিখছেন: "এই মিডিয়া গণহত্যাকে সমর্থন করে।"

অস্ট্রিয়ান পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে সমাবেশ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পাওয়ার পর তারা ছয়জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেছে।

