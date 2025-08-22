অস্ট্রিয়ার জাতীয় গণমাধ্যমের পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েনায় ফিলিস্তিনি সমর্থকরা বিক্ষোভ করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনি জনগণের উপর ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হামলার বিষয়ে ORF-এর প্রতিবেদনের নিন্দা জানিয়েছেন, গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতার অভাব এবং যুদ্ধাপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ করেছেন।
কিছু স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে ভবনের ভেতরে বিক্ষোভকারীদের একজন কর্মীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলেছিল: "গাজার জনগণের গণহত্যার জন্য তোমরাও দায়ী।"
সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন কিছু ছবিও পোস্ট করা হয়েছে যেখানে বিক্ষোভকারীরা মাটিতে রঙ দিয়ে লিখছেন: "এই মিডিয়া গণহত্যাকে সমর্থন করে।"
অস্ট্রিয়ান পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে সমাবেশ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পাওয়ার পর তারা ছয়জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেছে।
