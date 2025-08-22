গাজায় ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর অব্যাহত হামলায় কয়েক ডজন শহীদ ও আহত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত নুসাইরাত শরণার্থী শিবিরে, আল-ইত্তিহাদ টাওয়ারের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে বোমা হামলায় এক শিশু নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাও ঘটেছে। দক্ষিণ গাজা উপত্যকার খান ইউনিসে, একটি বাড়িতে বিমান হামলায় তিনজন আহত হয়েছেন।
গাজা শহরের আল-জালা স্ট্রিটে, ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলি একটি বাস্তুচ্যুত পরিবারের একটি তাঁবু লক্ষ্য করে হামলা চালায়, যার ফলে পাঁচজন নিহত হয়, যার মধ্যে একজন বাবা, মা এবং তাদের তিন সন্তান রয়েছে। পশ্চিম গাজার আল-শাতি ক্যাম্পে, আবাসিক বাড়িতে বিমান হামলায় বেশ কয়েকজন নিহত ও আহত হয়। একটি হামলায়, এক মেয়ে সহ তিনজন নিহত হয়।
জাবালিয়ার উত্তরে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বেশ কয়েকটি আবাসিক ভবন উড়িয়ে দিয়েছে। গাজা শহরের দক্ষিণে আল-সাব্রা এবং আল-জায়তুন এলাকায়, কামান এবং বিমান হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং মানুষের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। আল-ইস্তিজাবা মসজিদের চারপাশে বোমা হামলায় একজন মা এবং তার সন্তান নিহত হয়েছেন। আল-শুজাইয়া এলাকায়, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী একটি বিস্ফোরক রোবটও বিস্ফোরণ ঘটায়।
রাফায় আমেরিকান সাহায্য কেন্দ্রের কাছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ভারী কামান হামলার খবর পাওয়া গেছে। নিহতদের অনেকেই গৃহহীন পরিবার এবং বাস্তুচ্যুত মানুষ ছিলেন যারা তাঁবু বা সাধারণ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।
