রাজধানীর রাস্তায় ফিলিস্তিনের সাথে মেক্সিকান সংহতি চিৎকার করে উঠছে।

২৩ আগস্ট ২০২৫ - ১৩:২১
News ID: 1719550
মেক্সিকো সিটিতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়ে "মেক্সিকো ফর প্যালেস্টাইন" নামে একটি বিশাল মিছিল করেছে, যার লক্ষ্য ইহুদিবাদী শাসনের অপরাধ এবং এর প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের নিন্দা জানানো, গাজায় গণহত্যা বন্ধ করা এবং অবিলম্বে মানবিক সাহায্য পাঠানোর আহ্বান জানানো।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মেক্সিকো সিটির রাস্তাগুলি "মেক্সিকো ফর প্যালেস্টাইন" মিছিলে হাজার হাজার মানুষ, ছাত্র, শিল্পী, ইউনিয়ন সদস্য, প্রাণী অধিকার গোষ্ঠী এবং এমনকি কিছু সরকারি কর্মকর্তার উৎসাহী অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছে।

এই আন্দোলনটি স্বাধীনতার দেবদূত থেকে শুরু হয়েছিল এবং প্যাসিও দে লা রিফর্মা, জুয়ারেজ স্ট্রিট এবং কেন্দ্রীয় লাজারো কার্ডেনাস অ্যাভিনিউয়ের মতো প্রধান রাস্তাগুলি অতিক্রম করার পর শহরের ঐতিহাসিক কেন্দ্রস্থলে প্লাজা ত্ল্যাক্সকুয়াকে শেষ হয়েছিল। এই পদযাত্রার লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সমর্থন জানানো এবং অবরুদ্ধ এবং নৃশংস হামলার শিকার ইহুদিবাদী সরকারের অপরাধের নিন্দা করা।

"এটি যুদ্ধ নয়, এটি গণহত্যা" এবং "গাজাকে রক্ষা করা মানবতাকে রক্ষা করা" স্লোগান সম্বলিত বিশাল ফিলিস্তিনি পতাকা এবং প্ল্যাকার্ড ধরে বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, গাজায় খাদ্য ও ওষুধ পাঠানো এবং ইসরায়েলের সাথে মেক্সিকোর কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং একাডেমিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছিল। "ফিলিস্তিনকে সমর্থন করা মানবতাকে সমর্থন করা। তারা যে দুর্ভোগ ভোগ করছে তা আমাদের কল্পনারও বাইরে," একজন অংশগ্রহণকারী বলেন।

ইন্টার-ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড পপুলার অ্যাসেম্বলি ফর প্যালেস্টাইন এবং গ্লোবাল মুভমেন্ট ফর গাজা মেক্সিকোর মতো গোষ্ঠীগুলি দ্বারা আয়োজিত এই পদযাত্রায় মেক্সিকান অর্থনৈতিক সংস্কৃতি তহবিলের পরিচালক দ্বিতীয় পাকো ইগনাসিও তাইবোর মতো ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন: "গাজার ট্র্যাজেডি মানবতার জন্য লজ্জাজনক। মেক্সিকোর উচিত গণহত্যার অপরাধীদের নয়, ক্ষতিগ্রস্তদের সমর্থন করা।"

