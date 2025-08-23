  1. Home
চিতলমারী সেচ্ছাসেবক দলের র‌্যালী, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বৃক্ষ রোপণ

২৩ আগস্ট ২০২৫ - ১৩:২৭
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দল বর্ণাঢ্য র‌্যালী, আলোচনা সভা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকায় উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মশিউর রহমান (জাদু)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মোঃ ডালিম ফকির।

চিতলমারী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মোঃ নিয়ামত আলী খানের সভাপতিত্বে ও  সদস্য সচিব কাশিনাথ বৈরাগীর সঞ্চালনায় এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহবায়ক মোঃ শামীম শেখ, মোঃ লিসন শেখ, মোঃ সাঈদ শেখ, মোঃ মতিয়ার ফকির, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য মোঃ ইয়াসিন ফকির, মোঃ হাফিজুর শেখ ও মোঃ মোজাহার আলী শেখ।

আলোচনা সভা শেষে বর্ণাঢ্য র‌্যালী, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বৃক্ষরোপণ করা হয়। বর্ণাঢ্য র‌্যালিটি উপজেলা সদরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন করে। 

