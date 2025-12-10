লেবাননের মুসলিম ধর্মগুরুদের সমাবেশ: আলোচনার ফাঁদ থেকে সাবধান থাকুন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের মুসলিম ধর্মগুরুদের সমাবেশে জোর দেওয়া হয়ে বলা হয়েছে: "আমাদের প্রকৃতি ইসলামী এবং আমরা কখনই সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ মেনে নেব না, কারণ স্বাভাবিকীকরণ আমাদের প্রকৃতির অংশ নয়।"
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে: "ইসলামী উম্মাহ ব্যাপক প্রচারণা এবং বাকপটুতার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে, যার ফলাফল পরাজয় এবং মানসিক ক্ষয়; এমনভাবে যে কেউ কেউ আধ্যাত্মিক পতনের শিকার হয়েছে, দুর্বলতা দেখিয়েছে, আত্মসমর্পণ করেছে এবং কল্পনা করেছে যে ইহুদিবাদী শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ এবং তার আদেশ মেনে চলা তাদের সেই পতনের গভীরতা থেকে রক্ষা করতে পারে যেখানে তারা আটকা পড়েছে।"
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে: "এই অনুভূতি জাল সংবাদ, তথ্য বিকৃতি, পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলির বানোয়াট প্রতিবেদন, সম্মেলন আয়োজন এবং কোটি কোটি ডলার ব্যয়ের কারণে তৈরি হয়েছে; মিথ্যা ও অতিরঞ্জনের সাথে, যা সবই শত্রুর ভয় ও আতঙ্ক তৈরি করার জন্য এবং বিনিময়ে মুসলমানদের দুর্বল দেখানোর জন্য করা হয়েছে।"
মুসলিম ধর্মগুরুদের সমাবেশ উল্লেখ করে: "এখানে আমাদের ভূমিকা দখলদারকে প্রতিরোধ করা এবং তাকে সমস্ত আরব ও ইসলামী ভূমি থেকে বহিষ্কার করার চেষ্টা করা। এই দখলদার কেবল ভূমিই দখল করছেনা, বরং আত্বসম্মানবোধ, মানািকতা এবং স্বাধিনাতও দখল করছে।"
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে: "আমরা এই দখলদারিত্বের প্রতিটি চিহ্ন এবং চিহ্ন মুছে ফেলতে এবং এর প্রভাব মুছে ফেলতে চাই, যাতে কোনও নির্ভরতা বা আনুগত্য না থাকে, একই সাথে, আমরা আমাদের ইসলামী পরিচয় এবং চরিত্রের জন্য গর্বিত।"
পরিশেষে, সমাবেশে জোর দিয়ে বলা হয়: সমাধান কেবল দখলদারের প্রত্যাহারের মধ্যেই নিহিত, কারণ এই দখলদারকে আলোচনার জোরে নয়, বরং অস্ত্রের শক্তিতে নির্মূল করা হবে।
Your Comment