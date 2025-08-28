  1. Home
ইরানের ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে ফ্রান্স-জার্মানি-যুক্তরাজ্য

২৮ আগস্ট ২০২৫ - ২১:৪৩
News ID: 1721501
পারমাণবিক চুক্তির শর্ত পূরণ না করার অভিযোগে ইরানের ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছে ফ্রান্স-জার্মানি ও যুক্তরাজ্য।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের পারমাণবিক কার্যক্রম নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে দেশগুলোর একাধিক বৈঠক হয়েছে। সেখানে কোনো সমাধান না হওয়ায় তেহরানের ওপর আবারও নিষেধাজ্ঞা চাপাতে যাচ্ছে দেশগুলো। তারা সতর্কতা দিচ্ছিল, ২০২৫ সালের অক্টোবরে চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে আবারও নিষেধাজ্ঞা শুরু হবে। অবশেষে সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছে তারা।

২০১৫ সালে এ দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রসহ ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি করে। এটির লক্ষ্য ছিল ইরানের পারমাণবিক কার্যক্রম সীমিত করা।

সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) জানিয়েছে, ইরানের ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রক্রিয়া সক্রিয় করায় আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এটি কার্যকর হওয়া শুরু হবে।

গত সপ্তাহে ইরান হুমকি দেয়, ইউরোপের দেশগুলো যদি পুনরায় নিষেধাজ্ঞা দেয় তাহলে এর পাল্টা পরিণতি ভোগ করতে হবে।

ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য ই-৩ হিসেবে পরিচিত। তারা দাবি করছিল, ইরান ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তির ধারা ভঙ্গ করেছে।

১০ বছর আগে এ চুক্তি করে পশ্চিমা দেশগুলো ইরানের ওপর থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিল। এর বদলে তেহরান পারমাণবিক কার্যক্রম সীমিত করে। তবে পশ্চিমারা দাবি করছিল ইরান চুক্তি মানছে না। এই অভিযোগ তুলে ২০১৮ সালে চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একইসঙ্গে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন তিনি। এখন ইউরোপের দেশগুলোও একই পথে হাঁটতে যাচ্ছে।

