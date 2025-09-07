‘ইরান কখনো আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করবে না’

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরাকের ন্যাশনাল উইজডম মুভমেন্টের নেতা সাইয়্যেদ আম্মার আল-হাকিমের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন।ইরাকের এই প্রভাবশালী নেতা বর্তমানে ইরানে অবস্থান করছেন।
মোহসেনি এজেই বলেন, সাম্প্রতিক আঞ্চলিক ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করছে যে শত্রুরা শক্তিশালী ও প্রগতিশীল ইসলামকে মেনে নিতে পারে না এবং মুসলমানদের শক্তি সহ্য করতে পারে না।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, তেহরান কখনো যুদ্ধ শুরু করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না, তবে বৈশ্বিক আধিপত্যবাদী শক্তির কাছেও আত্মসমর্পণ করবে না।
তিনি আরও বলেন, আমরা চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ বা চাপিয়ে দেওয়া শান্তি— কোনোটিই মেনে নেব না। এটাই আমাদের বিপ্লবের দুই নেতার বারবার উচ্চারিত সুস্পষ্ট নীতি। আমরা শত্রুদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সজাগ আছি।
অন্যদিকে, সাইয়্যেদ আম্মার আল-হাকিম উল্লেখ করেন, ইরান ও ইরাকের সম্পর্ক কেবল দুই দেশের কিংবা দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ক নয়, এর চেয়েও গভীর।
