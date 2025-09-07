  1. Home
৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৮:১৭
News ID: 1724573
গাজায় ক্ষুধা ও গণহত্যার প্রতিবাদে মরক্কোর শহরগুলিতে বিশাল বিক্ষোভ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি জনগণের উপর অনাহার এবং গণহত্যা বন্ধের দাবিতে শুক্রবার সন্ধ্যায় কয়েক হাজার মরক্কোর নাগরিক বিভিন্ন শহরে রাত্রিকালীন মিছিল করেছেন।

২৩ মাস আগে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া গণহত্যা অভিযান অব্যাহত রাখার এবং এলাকাটি সম্পূর্ণরূপে দখলের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শুক্রবার ভোর থেকে গাজা শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাদের বিমান, স্থল এবং নৌ আক্রমণ তীব্র করার পর এই বিক্ষোভ শুরু হয়।

এই মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা স্লোগান দেয় এবং প্ল্যাকার্ড ধারণ করে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায়। নাগরিক সমাজ সংগঠনের আহ্বানে মরক্কোর বিভিন্ন শহরে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা ব্যানার ধারণ করে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করে এবং গাজায় ক্ষুধা ও গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানায়।

মরক্কোতে প্রতিদিনই জনসাধারণের বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে রাবাতে, ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে বিশাল সমাবেশ দেখা যাচ্ছে, ইসরায়েলি আক্রমণ বন্ধ করার, অবরোধ তুলে নেওয়ার এবং গাজায় মানবিক সহায়তা পাঠানোর আহ্বান জানানো হচ্ছে।

