ইতালীয় কোচদের চিঠি: ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থাকে বহিষ্কার করুন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইতালীয় ফুটবল কোচেস অ্যাসোসিয়েশন (এআইএসি) ইতালীয় ফুটবল ফেডারেশন (আইএফএফ)-এর কাছে একটি অনুরোধ পাঠিয়েছে যাতে উয়েফা এবং ফিফার তত্ত্বাবধানে সকল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থাকে স্থগিত করা হয়।
গাজায় ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুরোধ করা হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অঙ্গনে ইহুদিবাদী সরকারের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি রোধ করার লক্ষ্যে এই অনুরোধ করা হয়েছিল।
ইতালীয় কোচরা জোর দিয়ে বলেন যে, অন্যান্য বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের মতো ফুটবলকেও গাজায় প্রতিদিনের হত্যাকাণ্ডের প্রতি দৃঢ়ভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে।
তারা উল্লেখ করেছেন যে, ফুটবল বিশ্ব এবং এর প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্বে ইউক্রেনের উপর আক্রমণের পর রাশিয়াকে ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এখন ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার বিষয়েও একই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে।
চিঠিটি সরাসরি ইতালীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে পাঠানো হয়েছিল, যা উয়েফার সিনিয়র সহ-সভাপতি গ্যাব্রিয়েল গ্রাভিনার সভাপতিত্বে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান।
