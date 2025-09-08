ইসরায়েল বাইরের বিশ্বের সাথে গাজার সংযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করতে চায়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): উঁচু ভবনগুলিকে লক্ষ্য করে স্থাপন করা টেলিযোগাযোগ এবং ইন্টারনেট খাতের জন্য সরাসরি হুমকি, কারণ এই টাওয়ারগুলির ছাদে স্থানীয় নেটওয়ার্ক অপারেটরদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম রয়েছে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গত কয়েক ঘন্টার মধ্যে দুটি আবাসিক টাওয়ারে বোমা হামলা চালিয়েছে এবং আগামী দিনে আরও টাওয়ার ভেঙে ফেলার হুমকি দিচ্ছে।
এই পদক্ষেপটি একটি নিয়মতান্ত্রিক নীতির অংশ যার লক্ষ্য নগর কাঠামোর ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্নকরণকে আরও গভীর করা, মানুষকে জোরপূর্বক স্থানান্তরিত করতে বাধ্য করা এবং যোগাযোগ অবকাঠামোর অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করা।
ইউরো-ভূমধ্যসাগরীয় হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জোর দিয়ে বলেছে যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে চিকিৎসা ও ত্রাণ দলগুলির কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে, যা তাদের ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে পৌঁছাতে এবং মানবিক আবেদনের প্রতি জরুরি সাড়া দিতে বাধাগ্রস্ত করছে।
বিবৃতি অনুসারে, তীব্র জ্বালানি ঘাটতির কারণে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে সম্ভাব্য ব্যাঘাতের কারণে টেলিযোগাযোগ এবং ইন্টারনেট নেটওয়ার্কগুলিও সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।
