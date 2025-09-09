তিউনিসিয়ায় গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী জাহাজ বহরের অভ্যর্থনা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় চলমান অপরাধ ও দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটাতে বিশ্বের হাজারো মানুষ অবরোধ ভাঙা ও দ্রুত খাদ্য ও ওষুধ পাঠানোর দাবি জানিয়ে আসছে।
প্রায় এক সপ্তাহ আগে স্পেনের বার্সেলোনা বন্দর থেকে প্রায় ২০টি ত্রাণবাহী জাহাজ নিয়ে "আস-সুমুদ" নামক বহর গাজামুখী যাত্রা শুরু করে এবং বর্তমানে তিউনিসের সিদি বুসাঈদ বন্দরে পৌঁছেছে।
এই বহর পৌঁছালে তিউনিসের জনগণ বন্দরে ভিড় জমিয়ে উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা জানায় এবং ফিলিস্তিনের পক্ষে জোরালো স্লোগান তোলে।
বহরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শত শত মানবাধিকারকর্মী অংশ নিয়েছেন। তারা হাতে ফিলিস্তিনি পতাকা নিয়ে গাজার অবৈধ অবরোধ ভাঙা ও চলমান গণহত্যা বন্ধের দাবি জানাচ্ছেন।
উল্লেখ্য, জায়নবাদী সরকার আমেরিকার প্রত্যক্ষ সমর্থনে ৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে গাজায় নৃশংস হামলা চালিয়ে আসছে। এতে এখন পর্যন্ত হাজারো ফিলিস্তিনি শহীদ ও আহত হয়েছে, পাশাপাশি ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে।
