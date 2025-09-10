ইসরায়েলি সঙ্গীতের সময় পিঠ দেখিয়ে ইতালীয়দের প্রতিবাদ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে ইতালির জাতীয় ফুটবল দল ইসরায়েলি দলের মুখোমুখি হয়। ম্যাচ শুরুর আনুষ্ঠানিকতায় যখন ইসরায়েলি খেলোয়াড়রা তাদের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করছিল, তখন ইতালীয় সমর্থকরা তাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নেন এবং এভাবে গাজার গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।
এ ম্যাচে দর্শক গ্যালারিতে 'থামো' লেখা ব্যানারও উঁচু করে ধরা হয়েছিল। দর্শকরা এর মাধ্যমে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি নৃশংসতা বন্ধের দাবি জানান।
এর আগে ইতালির জাতীয় দলের প্রধান কোচ জেনারো গাত্তুসো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ম্যাচ প্রসঙ্গে বলেছিলেন,
“যুদ্ধে বেসামরিক মানুষের যে কষ্ট হয়, তা আমাকে কষ্ট দেয়। আমি শান্তির মানুষ, আমি চাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইসরায়েল আমাদের গ্রুপে রয়েছে, তাই আমাদের তাদের বিপক্ষে খেলতে বাধ্য হতে হচ্ছে।”
কানাডায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব কার্লিং ফেডারেশনের ৩৮তম সাধারণ অধিবেশনে ভোটাভুটির মাধ্যমে ইরান কার্লিং অ্যাসোসিয়েশনকে এই আন্তর্জাতিক সংস্থার অস্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে।
ইরান কার্লিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাহমুদ আবদুল্লাহি এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক মেহেরদাদ সাদফিজাদে ইরানের প্রতিনিধি হিসেবে অনলাইনে এ অধিবেশনে অংশ নেন। ভোটের মাধ্যমে ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে।
এই অর্জন পূর্ণ সদস্যপদ অর্জনের প্রথম বড় ধাপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং এটি ইরানি ক্রীড়াবিদদের জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অংশগ্রহণ, বৈশ্বিক প্রশিক্ষণ ও উন্নতির পথকে আরও উন্মুক্ত করবে।
