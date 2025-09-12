  1. Home
কাতারও জানত ইসরায়েল হামলা করবে: যুক্তরাষ্ট্র

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১১:৩১
ইসরায়েলি হামলার ব্যাপারে কাতার আগে থেকে জানত। হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ট্রাম্প প্রশাসনকে মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে—ইসরায়েল হামাসের ওপর আক্রমণ চালাবে, যা দুর্ভাগ্যবশত কাতারের রাজধানী দোহার একটি অংশে অবস্থিত। বিষয়টি জেনে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কারণ, কাতারের ভেতরে একতরফাভাবে বোমা হামলা হবে।

একটি সার্বভৌম দেশ এবং আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্র কাতার। তারা শান্তির জন্য আমাদের সঙ্গে কঠোর এবং সাহসিকতার সঙ্গে ঝুঁকি নিচ্ছে। তবে গাজায় বসবাসকারীদের দুর্দশা থেকে লাভবান হামাসকে নির্মূল করার জন্য লক্ষ্যবস্তুটি অনুমোদনের যোগ্যতা রাখে।

লিভিট আরও বলেন, ট্রাম্প তার বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফকে আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে কাতারিদের অবহিত করার নির্দেশ দেন। পরে কাতারে অবস্থিত মার্কিন সেনাঘাঁটি থেকেও দোহাকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, কাতারে ইসরায়েলি হামলার ঘটনায় তিনি রোমাঞ্চিত নন; বরং হামাসকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ইসরায়েলের হামলার পরিধি বৃদ্ধির ফলে আন্তর্জাতিক চাপ আরও বাড়বে।

