গাজায় গণহত্যা মুসলিম দেশগুলির ঐক্য এবং সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শের জন্য তিউনিসিয়ায় সফর করেছিলেন।
জায়তৌনা গ্র্যান্ড মসজিদে তিউনিসিয়ার গ্র্যান্ড মুফতি শেখ হিশাম মাহমুদের সাথে দেখা ও কথা বলেন। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসলামের নবী (সা.)-এর জন্মবার্ষিকীতে তিউনিসিয়ার জনগণ ও সরকারকে অভিনন্দন জানান।
তিনি ইসলামের মহান নবীকে (সা) ঘিরে সকল মুসলমানের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।
গাজায় ইহুদিবাদী ইসরায়েলের অপরাধ অব্যাহত থাকা এবং সমগ্র পশ্চিম এশীয় অঞ্চলে সরকারের আগ্রাসন বিস্তারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গাজায় গণহত্যা বন্ধ করা এবং এর বিপজ্জনক সম্প্রসারণ মোকাবিলার জন্য ইসলামী উম্মাহর মধ্যে গুরুতর সহযোগিতা ও সমন্বয় প্রয়োজন।
তিউনিসিয়ার গ্র্যান্ড মুফতি জাইতুনা গ্র্যান্ড মসজিদে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি, এই মসজিদের ইতিহাস এবং তিউনিসিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও সমগ্র ইসলামী বিশ্বে মহান ইসলামের প্রসারে এর অবস্থান ও গুরুত্ব তুলে ধরেন।
এরপর ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মসজিদের প্রধান আঙিনা এবং এর বারান্দা পরিদর্শন করেন। জাইতুনা গ্র্যান্ড মসজিদটি তিউনিসিয়ার প্রাচীনতম মসজিদগুলির মধ্যে একটি যার দীর্ঘ ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক মর্যাদা রয়েছে।
এটি ৭৯ হিজরিতে নির্মিত হয়েছিল এবং এর দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে ইসলামী জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
