মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যার মিশনে নেমেছে আমেরিকা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাপ্তাহিক ভাষণে তিনি বলেন, “আমেরিকার অবস্থান মূলত মতাদর্শগত কারণে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের পক্ষে। তারা ‘জায়নিস্ট প্রকল্প’ বাস্তবায়নকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে দেখে।”
সাইয়্যেদ আবদুল মালিক বদরুদ্দিন আল-হুথি আরও বলেন, “গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলের নৃশংস ও অমানবিক আগ্রাসন, যা ইতিহাসে ‘শতাব্দীর অপরাধ’ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তা সাতশোরও বেশি দিন ধরে অব্যাহত রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে বিশ হাজারেরও বেশি শিশু এবং বারো হাজার পাঁচশো নারী শহীদ হয়েছেন।”
তিনি বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী ইতিমধ্যে গাজা থেকে দুই হাজার সাতশো পরিবারের নাম-নিশানা মুছে দিয়েছে। শত্রুরা সমস্ত ধ্বংসাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে গাজার জনগণের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত গণহত্যা চালাচ্ছে। কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণিকে বাদ দেওয়া হয়নি— সবাইকে টার্গেট করা হচ্ছে। এ গণহত্যা শুধু বোমা ও গোলাবারুদে সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিকল্পিত অনাহার ও ক্ষুধার মাধ্যমে পুরো জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চলছে।
আনসারুল্লাহ নেতা আরও বলেন, “এখন সবাই দেখছে যে, ইসরায়েল গাজার ২০ লাখ মানুষকে অনাহারে রেখে ভয়াবহতম অপরাধ চালাচ্ছে। এ ধরনের নিষ্ঠুরতার নজির পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই।”
তিনি বলেন, “গাজার ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো ধ্বংসে ইসরায়েল মার্কিন বোমা ব্যবহার করছে। শুধু তাই নয়, তাদের হাতে থাকা মার্কিন বুলডোজার দিয়ে প্রতিনিয়ত বাড়িঘর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
