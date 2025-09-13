  1. Home
  2. সেবা
  3. বাংলাদেশের সংবাদ

পিআর পদ্ধতির জন্য আমরা আন্দোলন করব

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৯:৫২
News ID: 1726508
পিআর পদ্ধতির জন্য আমরা আন্দোলন করব

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেছেন, “পিআর সিস্টেমে নির্বাচনই বাংলাদেশের সবচেয়ে নিরাপদ নির্বাচন। আমরা এই পদ্ধতির জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করব।”

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): “সরকার যদি এই দাবি না মানে, তবে গণভোটের আয়োজন করতে হবে। জনগণ যদি পিআর পদ্ধতি চায়, আমরা তা গ্রহণ করব। আর না চাইলে, করব না।”

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে খুলনা নিউমার্কেট চত্বরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপিকে ইঙ্গিত করে ফয়জুল করীম বলেন, “এই দলটির এখন আর ভোট নেই। একসময় এই ভোট ছিল মুসলিম লীগের, পরে আওয়ামী লীগের, এরপর বিএনপির, তারপর জাতীয় পার্টির। এখন ভোট জোটের। ভোট কোনো দলের পৈতৃক সম্পত্তি নয় — ভোটাররা দেখবে, কার কাছে তাদের জানমালের নিরাপত্তা আছে।”

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “যার কাছে আমার জানমাল, ইজ্জত-আব্রু নিরাপদ থাকবে, তাকেই আমি ভোট দেব। এখন ডিজিটাল যুগ, আগের হিসাব চলে না। আওয়ামী লীগ ১৭ বছর ধরে যে জুলুম-অত্যাচার করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে প্রস্তুত মানুষ তৈরি হয়েছে। তারা আর ভয় পায় না।”

তিনি আরও বলেন, “ভোট না দিলে সেন্টার থেকে ফিরতে দেবে না— এই ধরণের হুমকির দিন শেষ হয়ে গেছে। খুলনায় একসময় গুন্ডাদের রাজত্ব ছিল। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। মানুষ আর গুন্ডাতন্ত্র ও অস্ত্রতন্ত্রকে ভয় পায় না। এখন ভোট হবে শান্তিপূর্ণভাবে।”

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দলের খুলনা মহানগরের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শেখ মো. নাসির উদ্দিন এবং সঞ্চালনায় ছিলেন মহানগর সেক্রেটারি মুফতি ইমরান হুসাইন।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha