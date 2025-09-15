  1. Home
  2. সেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

লন্ডনে অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভে লাখো মানুষ

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৮:৪৪
News ID: 1727296
লন্ডনে অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভে লাখো মানুষ

উগ্র ডানপন্থী রাজনৈতিক কর্মী টমি রবিনসনের ডাকে লন্ডনে এক বিশাল অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): 'ইউনাইট দ্য কিংডম' নামের রবিনসনের এই সমাবেশে বক্তৃতা দেন বিভিন্ন বক্তা। ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে ধনকুবের ইলন মাস্ক পার্লামেন্ট ভেঙে নতুন নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'চার বছর অপেক্ষা করা অনেক দীর্ঘ সময়, কিছু একটা করা দরকার।'


পুলিশের হিসাবে, ‘ইউনাইট দ্য কিংডম' নামে এই মিছিলে অংশ নেন প্রায় এক লাখ ১০ হাজার মানুষ। লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ (মেট) জানিয়েছে, বিক্ষোভ থেকে অন্তত নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের ওপর কাচের বোতল, লোহার পাইপ এবং বিয়ারের ক্যান ছোড়ার অভিযোগও পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে, 'স্ট্যান্ড আপ টু রেসিজম' (এসইউটিআর)-এর ডাকে আয়োজিত পাল্টা সমাবেশে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ অংশ নেয়। উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে প্রায় এক হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছিল এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হয়।

এসইউটিআর-এর বিক্ষোভকারীরা 'শরণার্থীদের স্বাগত' প্ল্যাকার্ড বহন করে, আর রবিনসনের সমর্থকরা যুক্তরাজ্যের জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করে।

উল্লেখ্য, টমি রবিনসন সম্প্রতি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। সিরিয়ার এক শরণার্থীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলার কারণে তিনি কারাবন্দী ছিলেন।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha