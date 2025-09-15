মাতৃভূমির ভালোবাসা-দেশের পতাকার প্রতি সামরিক সালাম+ভিডিও।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের 'আমির হোসেইন জারে' প্রতিযোগিতার ফাইনালে আজারবাইজানের প্যারিস অলিম্পিক ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী 'গেওর্গি মেশভিলিডশভিলি'র মুখোমুখি হন এবং ৫-০ ফলাফলে জয়ী হয়ে তৃতীয়বারের মতো বিশ্ব স্বর্ণ পদক জয় করেন।
মাশভিলদিশভিলি প্যারিস অলিম্পিকের ব্রোঞ্জপদকজয়ী। 'আমির হোসেইন জারে' এর আগে দুটি আন্তর্জাতিক স্বর্ণ পদক এবং অলিম্পিকে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন।
এছাড়াও, এই প্রতিযোগিতায় ইরানের 'আহমদ মোহাম্মদনেজাদ জাভান' ৬১ কিলোগ্রাম ওজন শ্রেণীতে রৌপ্য পদক অর্জন করেন। আরেক ইরানি কুস্তিগীর 'কামরান কাসেমপুর' ৮৬ কিলোগ্রাম ওজন শ্রেণীতে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।
