মামদানির জয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে যা বলল ট্রাম্প

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ট্রাম্প বলে, “এক বছর আগে জনগণ আমাকে নির্বাচিত করে দেশের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করেছিল। কিন্তু গত রাতে নিউইয়র্কে আমরা সামান্য সার্বভৌমত্ব হারিয়েছি।” আরও বলে, “আমরা বিষয়টি সামলে নেব।”
নির্বাচনের ফলাফলের পর ট্রাম্প আরও বলে, আমেরিকা এখন এক কঠিন সিদ্ধান্তের মুখে—“কমিউনিজম ও সাধারণ জ্ঞানের” মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে। ট্রাম্প দাবি করে, “ফ্লোরিডা শিগগিরই নিউইয়র্কের কমিউনিজম থেকে পালানোদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠবে।”
ট্রাম্প বলে, “আমেরিকার জনগণের সামনে থাকা সিদ্ধান্ত স্পষ্ট—একদিকে কমিউনিজম, অন্যদিকে সাধারণ জ্ঞান। বিরোধীরা ‘অর্থনৈতিক দুঃস্বপ্ন’ দিতে চায়, আর আমরা দিতে চাই ‘অর্থনৈতিক অলৌকিকতা’। তারা সরকারি ব্যয় ও অবৈধ অভিবাসীদের জন্য টাকা চায়, আর আমরা চাই আমেরিকান শ্রমিক ও পরিবারের জন্য বেশি বেতন।”
আরও যোগ করে, নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনের ফলাফলই দেখিয়ে দিচ্ছে, “কংগ্রেসনাল ডেমোক্র্যাটরা আমেরিকার সঙ্গে কী করতে চায়।” মামদানিকে ইঙ্গিত করে ট্রাম্প বলেন, “তারা একজন কমিউনিস্টকে মেয়র বানিয়েছে।”
অন্যদিকে, নির্বাচনে বিজয়ী ৩৪ বছর বয়সী ডেমোক্র্যাটিক সমাজতন্ত্রী জোহরান মামদানি সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো ও রিপাবলিকান কার্টিস সিলওয়াকে পরাজিত করেছে।
বিজয়োত্তর ভাষণে ট্রাম্পকে উদ্দেশ করে মামদানি সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় বলেন, তার কাছে ট্রাম্পের জন্য মাত্র চারটি শব্দ আছে—“Turn the volume up!” অর্থাৎ, “ভলিউম বাড়িয়ে দিন!”
