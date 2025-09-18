  1. Home
ইসরাইলকে ঠেকাতে এখনই বিশ্বকে ব্যবস্থা নিতে হবে

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১০:৩৭
পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার বলেছেন, শুধু নিন্দা জানানো আর যথেষ্ট নয়, এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে স্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে ইসরাইলি আগ্রাসন থামাতে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আরব গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দার বলেন, বিশ্বকে এখনই ’ইসরাইলকে থামাতে হবে’।

তিনি সতর্ক করে দেন, লেবানন, সিরিয়া এবং সর্বশেষ কাতারে ইসরাইলি হামলা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন এবং গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, ’পাকিস্তান কাতারের ওপর হামলাকে কঠোরভাবে নিন্দা জানায়… এটি একটি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের সার্বভৌমত্বে হামলা।’

গত সপ্তাহে কাতারে হামাসের রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করতে বিমান হামলা চালায় ইসরাইল। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে এ হামলা ব্যাপক সমালোচিত হয়।

দার বলেন, পাকিস্তান কাতারের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং সোমালিয়ার সঙ্গে মিলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক ডাকার আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি তিনি দোহায় অনুষ্ঠিতব্য আরব-ইসলামিক জরুরি সম্মেলনের উদ্যোগকে সময়োপযোগী বলে অভিহিত করেন।

তিনি আরও বলেন, গাজার মানুষ ভীষণ কষ্টে দিন কাটাচ্ছে, এখনই নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতির সময়। দারের ভাষায়, ইসরাইল স্পষ্ট করে দিয়েছে তারা শান্তি চায় না। তাই মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজন এখন সবচেয়ে বেশি।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কারের আহ্বান জানিয়ে দার বলেন, ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরের মতো ইস্যুতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে, নীরব দর্শক হয়ে থাকা যাবে না।

এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দোহায় ইসরাইলি হামলাকে ‘বেপরোয়া ও উসকানিমূলক’ বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রচেষ্টা ভণ্ডুল করতেই এ হামলা চালানো হয়েছে।

ইসরাইলি আগ্রাসন ঠেকাতে একটি আরব-ইসলামিক টাস্কফোর্স গঠনের আহ্বান জানান তিনি। পাকিস্তান কাতারের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পূর্ণ সংহতি জানিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

