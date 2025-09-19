  1. Home
  2. সেবা
  3. গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ

শেখ নাইম কাসেম: ইসরায়েলের পতন হবে।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৭:৫৭
News ID: 1728752
শেখ নাইম কাসেম: ইসরায়েলের পতন হবে।

লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব, ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর পেজার বিস্ফোরণের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে বলেছেন: "জেনে রেখো যে ইসরায়েলের পতন হবে, কারণ প্রতিরোধ স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং এই বিজয় নিশ্চিত।"

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননে ইহুদিবাদী দখলদার শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত পেজার বিস্ফোরণের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে এক ভিডিও বার্তায়, লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ নাইম কাসেম অভিযানে আহতদের "অন্তর্দৃষ্টির পথিকৃৎ" এবং "প্রতিরোধের পথের প্রকৃত শক্তি" বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি তাদের দৃঢ়তার প্রশংসা করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে তাদের প্রচেষ্টা আজ আগের চেয়েও বেশি মূল্যবান।

তার বক্তৃতার শুরুতে, লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব পেজার বিস্ফোরণ অভিযানে আহত এবং অন্যান্য আহতদের নিরাপত্তার পথপ্রদর্শক আলো এবং যুদ্ধের ধারাবাহিকতার প্রাণশক্তি হিসেবে বর্ণনা করেন।

এই আহতদের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো হযরত আবুল-ফজল আল-আব্বাস (আ.)-এর মতো "আহতদের থেকে আরোগ্য লাভ এবং উত্তীর্ণতা";

দ্বিতীয়ত, "অন্তর্দৃষ্টি এবং ভবিষ্যতের আশা নিয়ে পুনরায় জেগে ওঠা" যা তাদের চোখের সামনে পথকে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন রাখে; এবং তৃতীয়ত, ইহুদিবাদী শত্রুদের লক্ষ্যের বিপরীতে "ময়দানে অব্যাহত উপস্থিতি" যারা তাদের শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করতে চেয়েছিল।

শেখ নাইম কাসেম জোর দিয়ে বলেন যে, এই আহতরা “ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বার্তার” বাহক এবং ইমাম খোমেনী (রহ.) এবং ইমাম খামেনেয়ী (আ.)-এর নির্দেশনা ও ধারার অনুসারী এবং ইমাম মাহদী (আ.)-এর পতাকাতলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছে।

হিজবুল্লাহ মহাসচিব বলেন: “জেনে রেখো যে, ইসরায়েলের পতন হবে, কারণ প্রতিরোধ স্বাধীনতা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং এই বিজয় নিশ্চিত।” বার্তাটি সকল আহতদের জন্য শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা এবং প্রতিরোধের বিজয় কামনা করে শেষ হয়েছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha