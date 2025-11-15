ইরানে হামলায় সরাসরি জড়িত থাকার স্বীকারোক্তির পেছনেও রয়েছে ট্রাম্পের অসৎ উদ্দেশ্য

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): টোকিওতে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ প্রকাশিত এক বার্তায় গত ১৩ জুনের ইসরায়েলি হামলা নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় লিখেছে, “এই বক্তব্য প্রমাণ করে ওয়াশিংটনের তথাকথিত কূটনৈতিক ভদ্রতা আসলে ইরানবিরোধী সহিংসতা ও প্রতারণা আড়ালের এক পরিকল্পিত তৎপরতা।”
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “এই প্রতারণার পরিকল্পনাকারীরা এই বাস্তবতাকে বিকৃত করার জন্য বিরামহীনভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং ভ্রান্ত তথ্য দিয়ে বড় ধরণের প্রচারণা চালাচ্ছে।”
ইরান দূতাবাস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র এবং তিন ইউরোপীয় দেশ বারবার চুক্তি লঙ্ঘন করায় পাশ্চাত্যের ওপর ইরান আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে, ইরানে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক ভয়াবহ হামলার পেছনে তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। এর আগে সে দাবি করেছিল, ওই হামলা ছিল সম্পূর্ণভাবে ইসরাইলের নিজস্ব সিদ্ধান্তে নেওয়া একটি পদক্ষেপ।
কিন্তু এখন ট্রাম্পের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, হামলার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্রও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল।
