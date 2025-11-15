  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আমেরিকার সংবাদ

ইরানে হামলায় সরাসরি জড়িত থাকার স্বীকারোক্তির পেছনেও রয়েছে ট্রাম্পের অসৎ উদ্দেশ্য

১৫ নভেম্বর ২০২৫ - ০৬:১৭
News ID: 1750319
ইরানে হামলায় সরাসরি জড়িত থাকার স্বীকারোক্তির পেছনেও রয়েছে ট্রাম্পের অসৎ উদ্দেশ্য

জাপানে অবস্থিত ইরানি দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোর দ্বিমুখী আচরণ এবং ইরানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি লঙ্ঘনের সমালোচনা করে বলেছে, ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আগ্রাসনে যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন, এটি পরিকল্পিত প্রতারণা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): টোকিওতে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ প্রকাশিত এক বার্তায় গত ১৩ জুনের ইসরায়েলি হামলা নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় লিখেছে, “এই বক্তব্য প্রমাণ করে ওয়াশিংটনের তথাকথিত কূটনৈতিক ভদ্রতা আসলে ইরানবিরোধী সহিংসতা ও প্রতারণা আড়ালের এক পরিকল্পিত তৎপরতা।”

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “এই প্রতারণার পরিকল্পনাকারীরা এই বাস্তবতাকে বিকৃত করার জন্য বিরামহীনভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং ভ্রান্ত তথ্য দিয়ে বড় ধরণের প্রচারণা চালাচ্ছে।”

ইরান দূতাবাস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র এবং তিন ইউরোপীয় দেশ বারবার চুক্তি লঙ্ঘন করায় পাশ্চাত্যের ওপর ইরান আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে, ইরানে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক ভয়াবহ হামলার পেছনে তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। এর আগে সে দাবি করেছিল, ওই হামলা ছিল সম্পূর্ণভাবে ইসরাইলের নিজস্ব সিদ্ধান্তে নেওয়া একটি পদক্ষেপ।

কিন্তু এখন ট্রাম্পের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, হামলার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্রও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha