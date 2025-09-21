হামাস এখনো শক্তিশালী এবং তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইহুদিবাদী সংবাদপত্র মা'আরিভের সামরিক সংবাদদাতা আভি আশকেনাজি এই সংবাদপত্রে তার প্রতিবেদনে লিখেছেন, রাফা দুবার ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ভবনগুলো মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়।কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস'র কোষগুলো এখনও ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে।
হামাস শেষ অস্ত্র পর্যন্ত লড়াই করবে এবং আত্মসমর্পণ করবে না
ইহুদিবাদী সাংবাদিক আরো বলেন, গাজার অন্যান্য অংশের মতো রাফাও আবারও প্রমাণ করেছে যে শেষ মানুষ, শেষ অস্ত্র এবং শেষ বোমা না মারা পর্যন্ত হামাসকে পরাজিত করা যাবে না।
হামাস কেবল তার যুদ্ধের ধরণ পরিবর্তন করেছে এবং এই যুদ্ধকে একটি সংস্কারকৃত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে পরিণত করেছে এবং তাদের দুর্বলতাগুলোকে আঘাত করার চেষ্টা করছে।
এই বিষয়টি জোর দিয়ে মা'আরিউ বলেন: "অতএব, ইসরায়েলি রাজনীতিবিদরা হামাসের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে যে বক্তব্য ব্যবহার করেছেন তা খালি কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।"
ইহুদিবাদী সংবাদ সূত্রগুলো পূর্বে তাদের প্রতিবেদনে স্বীকার করেছে যে ইসরায়েলি সরকারের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের মধ্যে পার্থক্য গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরকারের কৌশলের উপর বিস্তৃত ছায়া ফেলেছে এবং এর ভবিষ্যত অনিশ্চিত করে তুলেছে।
ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমগুলো গাজা শহর দখলের সুবিধা এবং সামরিক অভিযানের ভবিষ্যত নিয়ে মতবিরোধের আলোকে গাজা যুদ্ধের কৌশল নিয়ে সরকারের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার খবরও দিয়েছে।
৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ বাহিনী কর্তৃক আশ্চর্যজনকভাবে পরিচালিত অভূতপূর্ব অপারেশন "আল-আকসা স্টর্ম" থেকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী একের পর এক ভারী এবং ব্যয়বহুল আঘাতের মুখোমুখি হয়েছে; এসব আঘাত যা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে, মাঠ পর্যায়ে এবং মনস্তাত্ত্বিক এবং কৌশলগত উভয় স্তরেই।
যুদ্ধের প্রথম দিনগুলোতে, কয়েক ডজন ইহুদি নিহত এবং শত শত বন্দী হয়েছিল; অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, এটি দখলদার শাসকগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠার পর থেকে সবচেয়ে অভূতপূর্ব গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা ব্যর্থতা হিসাবে বিবেচিত হয়।
এরপর ইহুদি বন্দীদের মুক্ত করতে এবং প্রতিরোধের মুখোমুখি হওয়ার জন্য ইসরায়েলি সেনাবাহিনী যে ব্যাপক আক্রমণ এবং স্থল অভিযান শুরু করেছিল, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ ইসরায়েলি সামরিক ইউনিটগুলোকে অনিয়মিত যুদ্ধ কৌশল, জটিল সুড়ঙ্গ, সুনির্দিষ্ট অ্যামবুশ এবং পরিকল্পিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।
ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কয়েক ডজন মেরকাভা ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া কর্মী বাহক, ড্রোন এবং উন্নত গোয়েন্দা ব্যবস্থা ধ্বংস বা দখল করতেও সক্ষম হয়েছিল।
অনেক পর্যবেক্ষক এখন বিশ্বাস করেন যে, সমস্ত ব্যয় সত্ত্বেও, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যুদ্ধের সমীকরণ পরিবর্তন করতে এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে হতাশা এবং ব্যয়ের যুদ্ধে আটকাতে সক্ষম হয়েছে যেখানে দখলদারদের জয়ের কোনো স্পষ্ট সম্ভাবনা নেই।
