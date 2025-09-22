গাজা দখলে ইসরায়েলের কাছে ৬৪০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করছে যুক্তরাষ্ট্র

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নতুন এই চালানে শুধু নিয়মিত গোলাবারুদ নয়, হামলায় ব্যবহারের উপযোগী ৩০টি এএইচ-৬৪ অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টার এবং ৩ হাজার ২৫০টি ইনফ্যান্ট্রি অ্যাসল্ট ভেহিকল বা ট্যাংকও রয়েছে। হেলিকপ্টার ও ট্যাংকের মূল্য যথাক্রমে ৩৮০ কোটি ও ১৯০ কোটি ডলার, বাকি ৭০ কোটি ডলার ধরা হয়েছে যন্ত্রাংশ ও গোলাবারুদের জন্য।
ট্রাম্প প্রশাসন ও পেন্টাগনের কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত এই অস্ত্রসম্ভার ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে ব্যবহার করা হবে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নির্দেশে গাজা দখলের অভিযানে নেমেছে ইসরায়েলি বাহিনী।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজা উপত্যকায় হামলার পর ইসরায়েলি বাহিনী সামরিক অভিযান শুরু করে। এ অভিযানে গাজায় নিহত হয়েছেন ৬২ হাজারের বেশি মানুষ, আহত হয়েছেন ১ লাখ ৬৬ হাজারেরও বেশি।
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গত দুই বছরে গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য ছয়বার প্রস্তাব উত্থাপন করা হলেও প্রতিবার যুক্তরাষ্ট্র আপত্তি বা ভেটো দিয়ে তা বাতিল করেছে। এদিকে ফ্রান্স ও সৌদি আরব ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র স্বীকৃতির দাবিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
