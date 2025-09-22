ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পিটিশনে সই করেছে ৯ হাজার ইসরায়েলি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদন অনুসারে, ইহুদি-আরবদের একটি ইসরায়েলি সংগঠন 'জাজিম - কমিউনিটি অ্যাকশন'-এর উদ্যোগে 'যুদ্ধকে না - স্বীকৃতিকে হ্যাঁ' শিরোনামের এই আবেদনটি ছাড়া হয়। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল পর্যন্ত ৮ হাজার ৮৬৬ জন এটি সই করেছে।
আবেদনে বলা হয়েছে, 'আমরা ইসরায়েলের নাগরিক, যারা গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার বিরোধী এবং শান্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বের সকল জাতির প্রতি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানাই।'
আবেদনে আরও বলা হয়, স্বীকৃতিই একটি সম্পন্ন চুক্তি। আমাদের বেছে নিতে হবে যে, আমরা বিশ্বের সঙ্গে যোগ দেব, নাকি নেতানিয়াহু, স্মোট্রিচের পক্ষ নেব - যারা স্বীকৃতির বিরোধিতা করে।
এতে আরও বলা হয়, আবেদনের লক্ষ্য হলো 'বিশ্বকে দেখানো যে, ইসরায়েলি সমাজের একটি বৃহৎ অংশ বোঝে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ইসরায়েলের স্বার্থেও প্রযোজ্য এবং জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো যেসব রাষ্ট্র ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয়নি, তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।'
পিটিশনের আয়োজকরা আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১০ হাজার ইসরায়েলির সই উপস্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছেন।
ইসরায়েলি সংগঠনটির সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক রালুকা গানেয়া টাইমস অফ ইসরায়েলকে বলেন, দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান এবং ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি নিয়ে আলোচনা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ফরাসি-সৌদি উদ্যোগটি 'একটি অসাধারণ সুযোগ'।
তিনি বলেন, 'দুই জনগণের জন্য দুটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমাধান, যেখানে প্রতিটির সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও শান্তি থাকবে - এটাই একমাত্র বিকল্প।'
