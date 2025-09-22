তেহরানে ৮ পরমাণু স্থাপনা নির্মাণে ইরান-রাশিয়ার চুক্তি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তেহরানে আটটি পরমাণু স্থাপনা নির্মাণের জন্য চুক্তি করতে যাচ্ছে ইরান ও রাশিয়া। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ব্রিটিশ গণমাধ্যম স্কাই নিউজের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের পরমাণু মন্ত্রণালয়ের প্রধান মোহম্মদ ইসলামী মস্কো পৌঁছেছেন। তিনি তেহরানে আটটি পারমাণবিক স্থাপনা নির্মাণের বিষয়ে রাশিয়ার সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি করবেন।
ইরান এমন এক সময় এই চুক্তি করতে যাচ্ছে, যখন জাতিসঙ্ঘ পারমাণবিক কর্মসূচির কারণে তেহরানের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ার চিন্তা করছে।
শুক্রবার জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইরানের উপর থেকে স্থায়ীভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের একটি প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রস্তাবনাটি রাশিয়া ও চীন সামনে এনেছে। তবে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি এর তুমুল বিরোধিতা করেছে। একইসাথে তারা নতুনভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি জানিয়েছে।
ইউরোপীয় দেশগুলোর অভিযোগ, ইরান ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তি মান্য করে না। ওই চুক্তিটি তেহরানকে পারমাণবিক কর্মসূচি থেকে বিরত রাখতে করা হয়েছিল। তবে ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচির প্রসারণের দাবিকে অস্বীকার করেছে। এদিকে, রাশিয়া ইরানের শান্তিপূর্ণ পরমাণু কর্মসূচিকে সমর্থন করে।
