জেরুজালেমকে কখনো অপবিত্র হতে দেব না

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১০:৪৩
News ID: 1728874
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান বলেছেন, আমরা জেরুজালেমকে কখনো অপবিত্র হতে দেব না, যদিও জানি হিটলারের ভক্তদের ক্ষোভ কখনো মুছে যাবে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আঙ্কারায় তুরস্কের নতুন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। 

গাজা প্রসঙ্গে এরদোগান জোর দিয়ে বলেন, ইসরাইলের নৃশংস হামলায় টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত নির্যাতিত গাজাবাসীর পাশে দাঁড়ানো থেকে আমাদের কেউ বিরত রাখতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন, যারা আমাদের ভূখণ্ডকে রক্তের সাগরে পরিণত করতে চায়, যারা অস্থিতিশীলতা ছড়াতে চায়—তাদের বিরুদ্ধে আজ ও আগামীতেও আমরা অটল থাকব।

তুর্কি প্রেসিডেন্ট পুনরায় আশ্বস্ত করেন যে আঙ্কারা সিরিয়া থেকে ইয়েমেন, লেবানন থেকে কাতার পর্যন্ত যেখানে-যেখানে ইসরাইলি আগ্রাসনের শিকার হয়েছে, সেখানেই পূর্ণ সংহতি বজায় রাখবে।

এরদোগান হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যারা নিরীহ শিশুদের প্রাণ দিয়ে গণহত্যা ও নিপীড়নের ওপর ভবিষ্যৎ গড়তে চায়, তারা একদিন নিজেদেরই রক্তে ডুবে যাবে।

