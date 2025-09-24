‘জাতিসংঘ থেকে আমি শুধু বিপর্যয়ই পেলাম’

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে দেওয়া এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘের প্রতি তার অসন্তোষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
ভাষণের শুরুতেই ট্রাম্প জানায়, তার টেলিপ্রম্পটার কাজ করছে না। বলে, ‘‘টেলিপ্রম্পটার ছাড়া বক্তৃতা দিতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যে চালাচ্ছে সে বড় সমস্যায় পড়বে।’’ এরপর তাকে কাগজ থেকে লেখা পড়ে বক্তব্য দিতে দেখা যায়।
এটি ছিল হোয়াইট হাউসে ফেরার পর জাতিসংঘে তার প্রথম ভাষণ। ট্রাম্প বলে, ‘‘জাতিসংঘের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। আমি সবসময় বলেছি। কিন্তু এটি সেই সম্ভাবনার কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারছে না।’’ একই সঙ্গে সে সদর দপ্তরের খারাপ এস্কেলেটর নিয়েও অভিযোগ তোলে।
উপ-রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যান্স ট্রাম্পের টেলিপ্রম্পটার বিপর্যয় নিয়ে রসিকতা করে বলে, ‘‘মাথায় বুদ্ধি আছে এমন প্রেসিডেন্ট পাওয়া দারুণ ব্যাপার।’’ সে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখে, ‘‘টেলিপ্রম্পটার না থাকলেও সে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির একটি স্পষ্ট ও যৌক্তিক রূপরেখা উপস্থাপন করেছে।’’
ট্রাম্প তার বক্তব্যে আবারও দাবি করে, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত তিনি বন্ধ করেছে। এছাড়া মাত্র সাত মাসে সাতটি যুদ্ধ বন্ধ করার কথাও উল্লেখ করে সে। তার ভাষায়, ‘‘কারও কারও যুদ্ধ চলছিল ৩১ বছর ধরে, কারও ৩৬ বছর। আমি সেগুলো শেষ করেছি।’’
উল্লেখ্য, গত ১০ মে ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলে, ওয়াশিংটনের মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তান একটি পূর্ণাঙ্গ ও তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে। এরপর থেকে সে কয়েক দফা এই দাবি পুনরাবৃত্তি করেছে।
