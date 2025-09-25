হামাস,গাজায় দখলদার বাহিনীর ওপর হামলার ফুটেজ প্রকাশ করল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বুধবার (২৪ সেপ্টাম্বর) লাইভ পতিবেদনে সংগঠনটির বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে আল জাজিরা জানিয়েছে, হামাসের যোদ্ধারা আক্রমণকারী ইসরায়েলি স্থলবাহিনীর দিকে মর্টার রাউন্ড এবং স্বল্প-পাল্লার রাজুম রকেট নিক্ষেপ করেছে।
সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, ইসরায়েলি সৈন্যরা অবরুদ্ধ গাজা শহরের পূর্বে একটি এলাকায় জড়ো হয়েছিল।
প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, একটি ইসরায়েলি মেরকাভা ট্যাঙ্কে সরাসরি রকেট চালিত গ্রেনেডের আঘাতে বিস্ফোরণ ঘটছে। হামলার স্থানটি দক্ষিণ গাজা শহরের তাল আল-হাওয়া এলাকা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
আজও ৬৪ ফিলিস্তিনিকে হত্যা
গাজার হাসপাতাল সূত্র আল জাজিরাকে জানিয়েছে, আজ ভোর থেকে ইসরায়েলের গুলিতে কমপক্ষে ৬৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ৪২ জন কেন্দ্রীয় গাজা শহরে নিহত হয়েছেন।
বুধবার বিকেল পর্যন্ত গাজা শহরের আল-শিফা হাসপাতাল এবং আল-আহলি হাসপাতাল যথাক্রমে ১৭ এবং ২৫ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে।
দক্ষিণ গাজার নাসের হাসপাতাল জানিয়েছে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আরও ১৬ জনকে হত্যা করেছে।
