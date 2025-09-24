ট্রাম্প নোবেল পাওয়ার যোগ্য না

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট ও ইপসস পরিচালিত এই জরিপে ১১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ২ হাজার ৫১৩ জন অংশ নেয়। তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, ট্রাম্পের নোবেল শান্তি পুরস্কারের মনোনয়ন বিষয়ে মতামত।
ফলাফলে দেখা যায়, ৭৬ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করে ট্রাম্প এই পুরস্কারের যোগ্য নয়, ২২ শতাংশ বলেছে সে যোগ্য।
রিপাবলিকান ভোটারদের মধ্যে ৪৯ শতাংশ ট্রাম্পকে যোগ্য মনে করলেও সমান সংখ্যক ভোটার তাকে অযোগ্য বলেছে। অর্থাৎ দলের ভেতরেই এ বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত মতামত রয়েছে।
জরিপে আরও দেখা যায়, ৬০ শতাংশ অংশগ্রহণকারী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ মোকাবেলায় ট্রাম্পের ভূমিকা নিয়ে অসন্তুষ্ট। ৫৮ শতাংশ ইসরাইল-গাজা পরিস্থিতি সামলানোর তার পদক্ষেপকে সমর্থন করেনি।
একই সঙ্গে ৫৪ শতাংশ বলেছে, সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও ২০০৯ সালে পাওয়া নোবেল শান্তি পুরস্কারের যোগ্য ছিল না।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে পাকিস্তান। দেশটির দাবি, ভারত-পাকিস্তান সংকটকালে তার কূটনৈতিক ভূমিকা ও নেতৃত্বের কারণে এ মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুও সরাসরি ট্রাম্পকে মনোনয়নপত্র দিয়েছে।
এছাড়া কম্বোডিয়া ট্রাম্পকে মনোনয়ন দিয়েছে থাইল্যান্ডের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে অবদানের জন্য। আফ্রিকার পাঁচ দেশ—গ্যাবন, গিনি-বিসাউ, লাইবেরিয়া, মৌরিতানিয়া ও সেনেগালও ট্রাম্পকে সমর্থন জানিয়েছে, তার বৈশ্বিক শান্তিতে ভূমিকার কথা উল্লেখ করে।
আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ ও আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ানও জানিয়েছে, নিজেদের অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ট্রাম্পের ভূমিকার কারণে তারা তাকে মনোনয়ন দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে।
এদিকে ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ মন্ত্রিসভা বৈঠকে দাবি করে, ট্রাম্প এখন পর্যন্ত সাতটি যুদ্ধ বন্ধ করেছে। তার মতে, এ কারণেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নোবেল শান্তি পুরস্কারের প্রাপ্য।
