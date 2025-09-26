  1. Home
  2. সেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও গাজায় চলমান গণহত্যা অন্যায্য।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০৮:০৮
News ID: 1731516
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও গাজায় চলমান গণহত্যা অন্যায্য।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভা গাজায় ইসরাইলের সামরিক অভিযান নিয়ে মন্তব্য করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লুলা আরও বলেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে অসংখ্য নিরপরাধ নারী ও শিশু চাপা পড়েছে। এ ঘটনায় আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং পশ্চিমা বিশ্বের নৈতিকতার দাবি পুরোপুরি ব্যর্থ হচ্ছে।

তিনি বলেন, যারা এই গণহত্যা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের যোগসাজশ আছে।

গাজায় মানবিক বিপর্যয় এবং দুর্ভিক্ষকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং জোরপূর্বক জনসংখ্যার স্থানান্তর ঘটছে, কিন্তু কেউ শাস্তি পাচ্ছে না। লুলা ইসরাইল ও বাইরের ইহুদিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান যারা এই সহিংসতা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন।

তিনি সতর্ক করে বলেন, ফিলিস্তিনিরা বিলীন হয়ে যেতে পারে। তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha